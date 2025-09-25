Justiça determina que irmã tenha curatela exclusiva da cantora Amanda Wanessa

A curatela de Amanda Wanessa era compartilhada entre seu marido, Dobson Santos, e sua irmã, Danyele Mendes. Em decisão judicial publicada na última terça-feira (23), apenas Danyele Mendes mantém o direito.

Amanda Wanessa sofreu um grande acidente de carro em janeiro de 2021, quando teve mÃºltiplas fraturas e passou por diversas cirurgias. (ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais)

A Justiça de Pernambuco determinou a transferência da curatela da cantora gospel Amanda Wanessa exclusivamente para a irmã Danyele Mendes. Até então, a tutela era dividida entre ela e o marido da artista, Dobson Santos, responsável desde 2022 pelos cuidados da cantora, que está em estado vegetativo.

A sentença, que retira Dobson Santos da curatela, foi emitida pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na última terça-feira (23). Com a decisão, Amanda Wanessa deve ser transferida para a casa dos pais entre esta quinta (25) e sexta-feira (26).

O marido permanece com a guarda da filha do casal e ainda pode entrar com recurso sobre a decisão da curatela da esposa. Procurado, ele não respondeu até o fechamento desta matéria.

O processo com pedido para retirar Dobson da curatela foi movido pelos pais e pela irmão da artista em 2023. Em agosto deste ano, a advogada da família, Leilane Candida Andrade Rêgo, relatou que a solicitação foi motivada por atitudes de Dobson, como tentar impedir os familiares de participarem dos cuidados de Amada e suposto comportamento agressivo com os sogros e com a cunhada.

Ao Diario de Pernambuco, Leilane disse que o momento é de comemoração. “A família está muito feliz. Eles queriam isso desde sempre, porque a Amanda não estava sendo tão bem cuidada, não tinha atenção e amor, que são importantes nesse momento”, comenta.

Além disso, a defensora informou que Danyele e a mãe contam com uma medida protetiva contra Dobson há duas semanas e, portanto, ele não pode mais se aproximar delas. “O episódio recente no hospital foi só a gota d’água, mas ele já era agressivo com elas antes”, explicou.

O que aconteceu

Em agosto deste ano, um vídeo circulou na internet exibindo imagens em que Dobson Santos, marido da cantora gospel Amanda Wanessa, chuta o sogro durante uma discussão dentro do Real Hospital Português, no Recife. O registro foi feito por Danyele Mendes, irmã da artista, quando foi com a família à enfermaria da unidade, onde Amanda estava internada.

Nas imagens, é possível ouvir Dobson acusar a cunhada de querer afastá-lo da esposa e buscar o divórcio entre eles. Danyele, por sua vez, diz que já havia passado 1 ano e 8 meses cuidando da irmã no hospital e que Dobson havia sido pouco presente no período.

Logo após, Dobson percebe que o sogro, José Odilon, também está gravando o atrito e tenta pegar o celular dele. O idoso reage dando um tapa na mão do genro, que rebate com um chute.

Procurado na época, Dobson enviou uma nota negando as agressões exibidas no vídeo e dizendo que o material foi manipulado. “Em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar conflito maior”, dizia trecho do texto.

Segundo Leilane, não houve edições no vídeo e o episódio tornou público o tratamento grosseiro que Dobson dava à família de Amanda desde que a cantora passou para o homecare, em 2022, na residência compartilhada com o marido.

“O juiz determinou que Dobson oferecesse aos pais da Amanda um quarto na casa, com ar-condicionado e acesso à cozinha, e ele destinou um quarto no porão, sem ventilação, sem acesso a alimentos e ao restante da casa”, disse na ocasião.

“Todas as visitas que eles fazem à filha é um transtorno. Eles são impedidos de dar amor e estimular à filha, porque Dobson restringe até o horário que eles podem ou não visitá-la”, completou.

Acidente de carro com Amanda Wanessa

No dia 4 de janeiro de 2021, Amanda Wanessa foi vítima de um grave acidente de trânsito envolvendo o carro que ela dirigia e dois caminhões, na PE-60, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. No veículo também estavam seu pai, sua filha, então com seis anos de idade, e uma amiga, que tiveram ferimentos leves.

A artista sofreu fraturas na cabeça, nos braços e nas pernas e teve que passar por diversas cirurgias. O processo de reabilitação contou com fisioterapia e fonoaudióloga, permitindo que a cantora apresentasse sinais de melhora, como respirar sem aparelhos, abrir os olhos e mover o pescoço.

Após 642 dias internada no Real Hospital Português, Amanda Wanessa teve alta para seguir com o tratamento em casa em outubro de 2022, com suporte médico constante.

Atualmente, o estado da cantora é definido como “coma vigil”, popularmente conhecido como estado vegetativo. Trata-se de uma condição neurológica crônica em que a pessoa apresenta movimentos oculares, bocejo e até mesmo espasmos involuntários em reação a estímulos dolorosos, mas sem consciência de si e do ambiente ao seu redor.

