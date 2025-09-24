Mostra celebra matas e quilombos com mostra que conecta Pernambuco e Bahia

(Foto: André Fernandes)

Nesta quinta (25), a partir das 17h, o projeto Peba chega em sua terceira edição após receber mais de 100 mil visitantes na Caixa Cultural Recife. Com o tema 'Celebração das Matas e Quilombos', a exposição propõe um mergulho sensorial, estético, político e ancestral nas matrizes afrodescendentes e indígenas que moldam a identidade brasileira, buscando fortalecer a ponte entre Pernambuco e Bahia. O acesso a todas as atividades do Projeto é gratuito e aberto ao público.

O projeto reúne obras impressas e exibições contínuas de 56 fotógrafos e fotógrafas dos dois estados, numa verdadeira rede de olhares que revelam memórias, corpos e territórios. A mostra convida o público a fazer uma imersão nas histórias, nas lutas e nas celebrações dos povos originários e quilombolas, revelando a potência de seus saberes e modos de vida.

A abertura contará com apresentação do Bacnaré – Balé de Cultura Negra do Recife, com a participação de 15 bailarinos e 5 percussionistas, e pelo toré do povo Fulni-ô, de Águas Belas, conduzido pelo mestre Matinho Fulni-ô. Acuradoria é assinada por Sérgio Figueirêdo, Eduardo Romero e Rebeka Monita. Nesta edição, o Projeto tem patrocínio do Ministério da Cultura do Governo Federal, apoio da CAIXA Cultural Recife e Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.

“Escolhemos celebrar as Matas e os Quilombos porque são territórios de vida, resistência e memória. Reconhecer a força dos povos originários e quilombolas é também reafirmar nossa identidade e nossa história. Essa edição do PEBA nasce do desejo de homenagear esses saberes, e de criar um espaço em que arte, cultura e ancestralidade se entrelaçam como uma rede que nos sustenta e projeta para o futuro”, comemora o fotógrafo e idealizador do Projeto, Sérgio Figueiredo.

A Rede, presente nas aldeias e quilombos como espaço de descanso, acolhimento, proteção e partilha, é o símbolo que inspira esta edição do Peba. Ela evoca o tecido coletivo que conecta memórias, corpos e criações, configurando-se como eixo central da celebração das matas e quilombos.

Além das fotografias, dez artesãos e artesãs, apresentam peças que aproximam tradição e contemporaneidade. Nesta edição, a mostra presta homenagem à mestra artesã pernambucana Luiza dos Tatus (in memoriam), e aos fotógrafos baianos Adenor Gondim e Iêda Marques, referências na celebração da cultura popular e da memória ambiental.