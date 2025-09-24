A equipe médica ainda aguarda o resultado definitivo da biópsia, mas os indícios atuais apontam que o tumor é benigno

Filho de Wesley Safadão passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro (Reprodução/ Redes Sociais)

Yhudy, filho do cantor Wesley Safadão e da influenciadora digital Mileide Mihaile, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (19) em São Paulo, após a descoberta de um tumor no cérebro.



Segundo comunicado conjunto de Safadão e Mileide, enviado ao portal LeoDias, Yhudy vinha relatando fortes dores de cabeça, o que motivou a busca por atendimento médico. Exames detalhados constataram a presença de um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). A equipe médica ainda aguarda o resultado definitivo da biópsia, mas os indícios atuais apontam que o tumor é benigno e, até o momento, não será necessário nenhum tratamento complementar.



A cirurgia foi realizada com sucesso, Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22) e já se encontra em casa sob cuidados e acompanhamento médico.



Wesley Safadão e Mileide agradeceram as mensagens de carinho e preocupação recebidas e afastaram das redes sociais nos últimos dias para focar integralmente na saúde do filho.



“Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina.”, diz trecho da nota enviada.