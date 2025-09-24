Wolverine, Saros e mais: confira destaques do State of Play desta quarta-feira (24)
Além dos lançamentos exclusivos, veja os maiores destaques do evento de hoje
Publicado: 24/09/2025 às 19:06
Imagem de divulgação de Wolverine (Divulgação/Insomniac)
A Sony realizou, nesta quarta-feira (24), mais um State of Play, evento que reúne anúncios e atualizações de jogos.
Dessa vez, o maior destaque ficou para Wolverine, próximo lançamento da Insomniac (Spider-Man), que já havia sido anunciado em 2021, mas acabou sofrendo com vazamentos e problemas internos, que deixaram o jogo longe da luz do dia por um bom tempo. Porém, o game recebeu uma grande atenção no evento de hoje, ganhando trailer e uma apresentação por parte de envolvidos com o game.
Wolverine será um jogo de ação, mas não terá um mundo aberto. Segundo a apresentação, jogadores poderão ver locais importantes para Logan, como o Canadá, Japão e Madripoor, localidade ficcional e já conhecida pelos fãs da Marvel.
Além do game da Insomniac, o também estúdio da PlayStation, Housemarque (Returnal), mostrou uma atualização de seu futuro lançamento, Saros. O jogo, que será estrelado pelo ator Rahul Kohli (Maldiçao da Mansão Bly), ganhou um trailer de gameplay e data: 20 de março de 2026.
Prometendo um bullet hell assim como Returnal, Saros mostrou um combate acelerado, além de mecânicas como escudo e ressucitação.
Confira os principais destaques do State of Play desta quarta:
- Gameplay e data de Saros - 20 de março de 2026;
- Trailer de Zero Parades;
- Flight Simulator 2024 no PS5;
- Teaser do Battlefield 6;
- Remaster de Deus Ex;
- Data de lançamento e trailer de Nioh 3 - 6 de fevereiro de 2026
- Data e trailer de Code Vein 2 - 30 de janeiro
- Mini apresentação de Final Fantasy Tactics
- Anúncio de Chronoscript;
- Data de lançamento e trailer de Crimson Desert - 19 de março de 2026
- Trailer de Wolverine, confirmado para 2026