Wolverine, Saros e mais: confira destaques do State of Play desta quarta-feira (24)

Além dos lançamentos exclusivos, veja os maiores destaques do evento de hoje

Imagem de divulgação de Wolverine (Divulgação/Insomniac)

A Sony realizou, nesta quarta-feira (24), mais um State of Play, evento que reúne anúncios e atualizações de jogos.

Dessa vez, o maior destaque ficou para Wolverine, próximo lançamento da Insomniac (Spider-Man), que já havia sido anunciado em 2021, mas acabou sofrendo com vazamentos e problemas internos, que deixaram o jogo longe da luz do dia por um bom tempo. Porém, o game recebeu uma grande atenção no evento de hoje, ganhando trailer e uma apresentação por parte de envolvidos com o game.

Wolverine será um jogo de ação, mas não terá um mundo aberto. Segundo a apresentação, jogadores poderão ver locais importantes para Logan, como o Canadá, Japão e Madripoor, localidade ficcional e já conhecida pelos fãs da Marvel.

Além do game da Insomniac, o também estúdio da PlayStation, Housemarque (Returnal), mostrou uma atualização de seu futuro lançamento, Saros. O jogo, que será estrelado pelo ator Rahul Kohli (Maldiçao da Mansão Bly), ganhou um trailer de gameplay e data: 20 de março de 2026.

Screenshot de Saros (crédito: Reprodução/Housemarque)

Prometendo um bullet hell assim como Returnal, Saros mostrou um combate acelerado, além de mecânicas como escudo e ressucitação.

Confira os principais destaques do State of Play desta quarta: