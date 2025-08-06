Curatela de Amanda Wanessa é alvo de disputa; vídeo mostra marido da cantora gospel chutando sogro

Em estado vegetativo desde 2021, a cantora gospel Amanda Wanessa está internada no Real Hospital Português sob suspeita de AVC. Durante sua permanência na unidade, sua irmã e seu pai expuseram atrito com o marido do cantora.

Amanda Wanessa sofreu um grande acidente de carro em janeiro de 2021, quando teve mÃºltiplas fraturas e passou por diversas cirurgias. (ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais)

Um vídeo circula na internet exibindo imagens em que Dobson Santos, marido da cantora gospel Amanda Wanessa, chuta o sogro durante uma discussão dentro do Real Hospital Português, no Recife. O registro foi feito por Danyele Mendes, irmã da artista, na última quinta-feira (31), quando foi com a família à enfermaria da unidade, onde Amanda segue internada.

Em estado vegetativo desde 2021, a cantora teve uma intercorrência recente que a levou ao hospital sob suspeita de AVC, investigada pelos médicos. De acordo com a advogada da família, Leilane Candida Andrade Rêgo, o pai e a irmã de Amanda foram até o local para acompanhar o tratamento da artista e a permanência deles no local teria contrariado Dobson, dando início à discussão registrada no vídeo.

Nas imagens, é possível ouvir Dobson acusar a cunhada de querer afastá-lo da esposa e buscar o divórcio entre eles. Danyele, por sua vez, diz que já havia passado 1 ano e 8 meses cuidando da irmã no hospital e que Dobson havia sido pouco presente no período. Logo após, Dobson percebe que o sogro, José Odilon, também está gravando o atrito e tenta pegar o celular dele. O idoso reage dando um tapa na mão do genro, que rebate com um chute.

Procurado pelo Diario, Dobson enviou uma nota em que nega as agressões exibidas no vídeo e diz que o material foi manipulado. “Em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar conflito maior”, diz trecho do texto. Dobson também destaca que a divulgação das imagens foi feita sem sua autorização e que vai buscar representação por calúnia, difamação, injúria e uso indevido de imagem.

Segundo Leilane, não houve edições no vídeo e o episódio torna público o tratamento grosseiro que Dobson dá à família de Amanda desde que a cantora passou para o homecare, em 2022, na residência compartilhada com o marido. “O juiz determinou que Dobson oferecesse aos pais da Amanda um quarto na casa, com ar-condicionado e acesso à cozinha, e ele destinou um quarto no porão, sem ventilação, sem acesso a alimentos e ao restante da casa”, diz a advogada.

“Todas as visitas que eles fazem à filha é um transtorno. Eles são impedidos de dar amor e estimular à filha, porque Dobson restringe até o horário que eles podem ou não visitá-la”, continua. A defensora ressalta que a família também tem a curatela de Amanda e busca tirar o direito de Dobson. Ela afirma que o tratamento é custeado pela própria cantora, que ainda se mantém com seus rendimentos musicais.

O que aconteceu com Amanda Wanessa

No dia 4 de janeiro de 2021, Amanda Wanessa foi vítima de um grave acidente de trânsito envolvendo o carro que ela dirigia e dois caminhões, na PE-60, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. No veículo também estavam seu pai, sua filha, então com seis anos de idade, e uma amiga, que tiveram ferimentos leves.

A artista sofreu fraturas na cabeça, nos braços e nas pernas e teve que passar por diversas cirurgias. O processo de reabilitação contou com fisioterapia e fonoaudióloga, permitindo que a cantora apresentasse sinais de melhora, como respirar sem aparelhos, abrir os olhos e mover o pescoço. Após 642 dias internada no Real Hospital Português, Amanda Wanessa teve alta para seguir com o tratamento em casa em outubro de 2022, com suporte médico constante.

Atualmente, o estado da cantora é definido como “coma vigil”, popularmente conhecido como estado vegetativo. Trata-se de uma condição neurológica crônica em que a pessoa apresenta movimentos oculares, bocejo e até mesmo espasmos involuntários em reação a estímulos dolorosos, mas sem consciência de si e do ambiente ao seu redor.