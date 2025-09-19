Filme pernambucano 'Gravidade' abre o 35º Cine Ceará

Pernambuco assume o protagonismo mais uma vez em um grande festival de cinema com Gravidade, filme do cineasta caruaruense Léo Tabosa, selecionado para a abertura do 35º Cine Ceará, que acontece neste sábado e contará com a cobertura presencial do Viver. Em sua estreia mundial, a produção integra a seleta Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem, na qual o Brasil está representado também pelo documentário Do Outro Lado do Pavilhão, de Emília Silveira.

Gravidade marca a estreia de Léo Tabosa na direção de longas-metragens, coroando uma trajetória já consagrada no cinema de curtas. Tabosa chega ao formato com um currículo repleto de obras aclamadas, como Cavalo Marinho (2024), Dinho (2023), Marie (2019), Nova Iorque (2018), Baunilha (2017) e Tubarão (2013). Ele assina um roteiro ambientado nas vésperas do fim do mundo, reunindo um elenco estrelado que inclui sua conterrânea Hermila Guedes, além de Clarisse Abujamra e Marcélia Cartaxo.

A trama acompanha Sydia (Clarisse) e Nina (Hermila), mãe e filha que passam uma noite isoladas na antiga mansão da família. Enquanto enfrentam uma relação difícil, são surpreendidas com a chegada de uma desconhecida, Lara (Danny Barbosa), e com o retorno de Joana (Marcélia), uma funcionária da casa que havia sumido sem explicações e agora carrega notícias do mundo exterior. Neste cenário à beira do colapso, as quatro mulheres se deparam com traumas do passado e serão confrontadas com o peso de suas escolhas.

Na disputa pelo Troféu Mucuripe de Melhor Longa-Metragem, Gravidade encara outros cinco concorrentes. A competição ganha um caráter internacional de peso com a presença de filmes do Equador, Porto Rico e coproduções como Cuba/Espanha e Uruguai/Argentina/Espanha — todos com passagens consagradoras por festivais de elite como Veneza, Tribeca, IDFA e Guadalajara, o que promete um debate acirrado entre o júri. A premiação também celebra as melhores contribuições em categorias como Curta-Metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.