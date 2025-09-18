Revistas apostam em 'O Agente Secreto' para o Oscar de Melhor Filme

Variety e Hollywood Reporter atualizaram suas apotas para o Oscar 2026 e colocam 'O Agente Secreto' como possibilidade para Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional

Wagner Moura também é listado pela Hollywood Reporter como provável indicado ao Oscar (Divulgação)

Nesta quinta (18), a Variety atualizou suas apostas para o Oscar 2026 e colocou O Agente Secreto com chances não apenas de ser indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional, mas de chegar até a categoria máxima, de Melhor Filme. Wagner Moura também aparece na matéria do jornalista Clayton David, que acredita que o astro, vencedor do troféu de Interpretação Masculina no Festival de Cannes 2025, será lembrado entre os cinco indicados ao Oscar de Melhor Ator.

A matéria cita ainda a possibilidade de Tânia Maria receber uma nomeação para a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. A atriz pontuguar de 78 anos rouba a cena no papel de Dona Sebastiana e vem se tornando um dos aspectos mais elogiados do filme.

A Variety foi um dos principais veículos a apostar nas chances de Fernanda Torres e de Ainda Estou Aqui na temporada passada, dando grande visibilidade ao filme de Walter Salles na corrida rumo ao primeiro Oscar do cinema brasileiro.

Também especialista em previsões, a The Hollywood Reporter, em sua última atualização de apostas, pareceu ainda mais confiante. A revista listou O Agente Secreto nas mesmas categorias (Filme, Ator e Filme Internacional) e acrescentou ainda as chances de uma indicação de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e de Melhor Roteiro Original.

Com distribuição nos Estados Unidos garantida pela Neon — mesma distribuidora de Anora e Parasita, vencedores do Oscar de Melhor Filme, entre outras estatuetas —, O Agente Secreto vem crescendo bastante após ter sido anunciado pela Academia Brasileira de Cinema como o representante do país na corrida da categoria internacional, na última segunda-feira (15).

Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, a ficção é ambientada no Recife de 1977 e acompanha um especialista em tecnologia, Marcelo (Wagner Moura), que chega à capital vindo de São Paulo para reencontrar seu filho, mas descobre estar sendo perseguido. O longa teve suas primeiras sessões públicas brasileiras na sua cidade natal e já começou a rodagem em festivais, antes da estreia oficial nos cinemas em 6 de novembro.