Pernambucana Ruby Nox é a grande vencedora do Drag Race Brasil

Ruby Nox venceu a disputa do Drag Race Brasil (Foto: Divulgação)

Com glamour, talento e muita personalidade, a drag queen pernambucana Ruby Nox, persona de Anderson Braz, 31 anos, conquistou o título da segunda temporada do reality Drag Race Brasil. Em discurso emocionado durante a Watch Party da final, em São Paulo, ela não poupou gratidão: “É sobre trajetória, trabalho e esforço. Reverencio cada uma das drags desta temporada”.A vitória não veio fácil.

Ruby enfrentou final acirrada contra Melody Queen em um lip-sync explosivo para O Amor e o Poder, garantindo não apenas a coroa e o cetro, mas também R$ 150 mil e um ano de produtos de maquiagem da Anastasia Beverly Hills.

Sob a apresentação de Grag Queen e jurados como Dudu Bertholini e Bruna Braga, o programa consolidou Ruby como uma força criativa — com três desafios vencidos, looks inspirados no burlesco e performances que honraram suas raízes pernambucanas.

Fora das telas, Ruby Nox já é uma lenda viva: vencedora do Top Drag PE 2018, estrela do cinema regional e ícone da noite do Recife. Agora, a magia do Drag Race Brasil desembarca em terras pernambucanas: a campeã será oficialmente homenageada com a Coroa Recife no sábado, 13 de setembro, durante a Queens Night no Club Metrópole, em uma noite que promove celebração, reinado e a força da cultura drag nordestina.