Mimo Festival retorna com programação gratuita e internacional

Mais de 40 atividades gratuitas ocupam igrejas, praças e museus do Sítio Histórico de Olinda

Edu Lobo será uma das atrações do evento (Divulgação)

Entre esta sexta-feira (12) e domingo (14), Olinda será palco do retorno do Mimo Festival, um dos mais emblemáticos eventos culturais gratuitos do país. Nesta edição, mais de 40 atividades serão realizadas em igrejas, praças, museus e ruas do Sítio Histórico, incluindo concertos, exibições de cinema, workshops, palestras e poesia.

A programação ainda contará com colaborações internacionais, como a parceria com o prestigiado festival francês Jazz in Marciac, integrada à Temporada Cruzada Brasil–França 2025, reforçando o caráter de intercâmbio cultural do evento.

Para a idealizadora do festival, o reencontro com Olinda tem um valor simbólico e afetivo. “O coração do MIMO nunca deixou Olinda. Foi aqui que o festival nasceu e onde todo o pensamento criativo e a concepção curatorial se desenvolveram. Durante esses anos de ausência, carregamos a cidade dentro de nós, certos de que esse retorno aconteceria. Agora é um recomeço, um reencontro com nossa história e memória e, acima de tudo, com esse público maravilhoso que não cansou de nos esperar. A sensação é a melhor possível: de felicidade, plenitude e de pertencimento”, afirma.

O festival mantém seu caráter itinerante dentro da cidade, permitindo que o público descubra Olinda por diferentes perspectivas. “Esperamos que o público sinta que este é o MIMO em sua essência: um festival que tem como cenário todo o Centro Histórico de Olinda e seu patrimônio cultural. No Mimo, a grande magia é justamente passear pela cidade, se surpreender com a programação e, de certa forma, enxergar Olinda com novos olhos”, explica a idealizadora.

Outro aspecto central do festival é a diversidade. O Mimo valoriza diferentes gêneros musicais e nacionalidades, promovendo encontros e trocas culturais que ampliam horizontes e fortalecem o diálogo entre povos. “Sabemos o quanto é importante que o público conheça a cultura de outros povos e, através da música, crie conexões com o mundo que nos cerca. Essa troca amplia horizontes, estimula o respeito e favorece diálogos que, hoje, são mais necessários do que nunca”, completa.

Confira a programação do MIMO Festival Olinda 2025:

Sexta-feira (12/09)

Concertos e DJ sets

Praça de São Pedro

18h – DJ Set Makeda x Nadejda (Brasil)

Seminário de Olinda

19h – Lionel Suarez (França)

Igreja da Sé

20h – Edu Lobo (Brasil)

Praça do Carmo

20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

21h30 – Anne Paceo (França)

23h – Votia (Ilha da Reunião)

00h30 – Cordel do Fogo Encantado (Brasil)

Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música

15h – Samy Thiébault (França)

Workshop: O Jazz e o Atlântico Negro: Som, Cultura e Crioulização

15h – Pascal Danaë (França)

Workshop: A guitarra como voz mestiça

Fórum de Ideias – Convento de São Francisco

16h – Juliana Linhares (Brasil)

Roda de conversa: Ficcções do real: Juliana e o Nordeste reimaginado

Mediação: Chris Fuscaldo

Mostra de Cinema

Igreja da Sé | Pátio

18h – O Som da Pele (PE, 2023, 25’) – Dir. Marcos Santos

18h – No Rastro do Pé de Bode (BA, 2023, 60’) – Dir. Marcelo Rabelo

Teatro Fernando Santa Cruz

20h – Águas de Oxum (RJ, 2024, 4’) – Dir. Milena Sá

20h – Ser Carnaval (PE, 2025, 14’) – Dir. Mariana Bernardo

20h – O Homem do Terno Verde (PE, 2024, 60’) – Dir. Petronio Lorena

Sábado (13/09)

Concertos e DJ sets

Praça de São Pedro

18h – DJ Set Tor4 & 440 (Brasil)

Igreja da Sé

20h – Samy Thiébault (França)

Praça do Carmo

20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

21h – Delgrès (França)

23h – Juliana Linhares (Brasil)

00h30 – Roberto Fonseca (Cuba)

Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música

11h – Lionel Suarez (França)

Workshop: O acordeon sem fronteiras – linguagens e improvisação

11h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel (França)

Workshop: Symmetric – cruzando groove, jazz e eletrônica

15h – Anne Paceo (França)

Workshop: Ritmos transculturais – batidas de diferentes culturas

15h – Votia (Ilha da Reunião)

Workshop: Maloya – cantos e danças da Ilha da Reunião

15h – Carles Benavent (Espanha)

Workshop: A viagem do meu baixo elétrico ao flamenco

Fórum de Ideias – Convento de São Francisco

16h – Lirinha (Brasil)

Roda de conversa: A oralidade como futuro – poesia, tradição e resistência no Nordeste

Mediação: Chris Fuscaldo

Mostra de Cinema

Teatro Fernando Santa Cruz

16h – Mborairape (SP, 2023, 25’) – Dir. Roney Freitas

16h – Na Terra de Marlboro (RJ, 2024, 60’) – Dir. Cavi Borges

Igreja da Sé | Pátio

18h – Frevo Michiles (PE, 2023, 84’) – Dir. Helder Lopes

Teatro Fernando Santa Cruz

18h – Samba Infinito (RJ, 2025, 15’) – Dir. Leonardo Martinelli

18h – Black Rio Black Power (RJ, 2023, 75’) – Dir. Emílio Domingos

20h – Sem Vergonha (RJ, 2024, 79’) – Dir. Rafael Saar

Domingo (14)

Concertos e DJ sets

Praça de São Pedro

16h – DJ Set Boneka (Brasil)

Igreja da Sé

18h – Ibéria – Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)

Praça do Carmo

18h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

19h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)

20h30 – Hamilton de Holanda Trio (Brasil)

22h – Amaro Freitas Septeto (Brasil)

Fórum de Ideias – Convento de São Francisco

16h – Roberto Fonseca (Cuba)

Roda de conversa: Pontes musicais – jazz, Cuba e diálogos globais na carreira de Roberto Fonseca

Mediação: Chris Fuscaldo

Mostra de Cinema – Teatro Fernando Santa Cruz

16h – Razões Africanas (RJ, 2023, 90’) – Dir. Jeferson Melo

18h – Macaléia (RJ, 2023, 25’) – Dir. Rejane Zilles

18h – As Dores do Mundo – Hyldon (RJ, 2025, 90’) – Dir. Emílio Domingos