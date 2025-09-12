Mimo Festival retorna com programação gratuita e internacional
Mais de 40 atividades gratuitas ocupam igrejas, praças e museus do Sítio Histórico de Olinda
Publicado: 12/09/2025 às 13:23
Edu Lobo será uma das atrações do evento (Divulgação)
Entre esta sexta-feira (12) e domingo (14), Olinda será palco do retorno do Mimo Festival, um dos mais emblemáticos eventos culturais gratuitos do país. Nesta edição, mais de 40 atividades serão realizadas em igrejas, praças, museus e ruas do Sítio Histórico, incluindo concertos, exibições de cinema, workshops, palestras e poesia.
A programação ainda contará com colaborações internacionais, como a parceria com o prestigiado festival francês Jazz in Marciac, integrada à Temporada Cruzada Brasil–França 2025, reforçando o caráter de intercâmbio cultural do evento.
Para a idealizadora do festival, o reencontro com Olinda tem um valor simbólico e afetivo. “O coração do MIMO nunca deixou Olinda. Foi aqui que o festival nasceu e onde todo o pensamento criativo e a concepção curatorial se desenvolveram. Durante esses anos de ausência, carregamos a cidade dentro de nós, certos de que esse retorno aconteceria. Agora é um recomeço, um reencontro com nossa história e memória e, acima de tudo, com esse público maravilhoso que não cansou de nos esperar. A sensação é a melhor possível: de felicidade, plenitude e de pertencimento”, afirma.
O festival mantém seu caráter itinerante dentro da cidade, permitindo que o público descubra Olinda por diferentes perspectivas. “Esperamos que o público sinta que este é o MIMO em sua essência: um festival que tem como cenário todo o Centro Histórico de Olinda e seu patrimônio cultural. No Mimo, a grande magia é justamente passear pela cidade, se surpreender com a programação e, de certa forma, enxergar Olinda com novos olhos”, explica a idealizadora.
Outro aspecto central do festival é a diversidade. O Mimo valoriza diferentes gêneros musicais e nacionalidades, promovendo encontros e trocas culturais que ampliam horizontes e fortalecem o diálogo entre povos. “Sabemos o quanto é importante que o público conheça a cultura de outros povos e, através da música, crie conexões com o mundo que nos cerca. Essa troca amplia horizontes, estimula o respeito e favorece diálogos que, hoje, são mais necessários do que nunca”, completa.
Confira a programação do MIMO Festival Olinda 2025:
Sexta-feira (12/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
18h – DJ Set Makeda x Nadejda (Brasil)
Seminário de Olinda
19h – Lionel Suarez (França)
Igreja da Sé
20h – Edu Lobo (Brasil)
Praça do Carmo
20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h30 – Anne Paceo (França)
23h – Votia (Ilha da Reunião)
00h30 – Cordel do Fogo Encantado (Brasil)
Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música
15h – Samy Thiébault (França)
Workshop: O Jazz e o Atlântico Negro: Som, Cultura e Crioulização
15h – Pascal Danaë (França)
Workshop: A guitarra como voz mestiça
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Juliana Linhares (Brasil)
Roda de conversa: Ficcções do real: Juliana e o Nordeste reimaginado
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Igreja da Sé | Pátio
18h – O Som da Pele (PE, 2023, 25’) – Dir. Marcos Santos
18h – No Rastro do Pé de Bode (BA, 2023, 60’) – Dir. Marcelo Rabelo
Teatro Fernando Santa Cruz
20h – Águas de Oxum (RJ, 2024, 4’) – Dir. Milena Sá
20h – Ser Carnaval (PE, 2025, 14’) – Dir. Mariana Bernardo
20h – O Homem do Terno Verde (PE, 2024, 60’) – Dir. Petronio Lorena
Sábado (13/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
18h – DJ Set Tor4 & 440 (Brasil)
Igreja da Sé
20h – Samy Thiébault (França)
Praça do Carmo
20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h – Delgrès (França)
23h – Juliana Linhares (Brasil)
00h30 – Roberto Fonseca (Cuba)
Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música
11h – Lionel Suarez (França)
Workshop: O acordeon sem fronteiras – linguagens e improvisação
11h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel (França)
Workshop: Symmetric – cruzando groove, jazz e eletrônica
15h – Anne Paceo (França)
Workshop: Ritmos transculturais – batidas de diferentes culturas
15h – Votia (Ilha da Reunião)
Workshop: Maloya – cantos e danças da Ilha da Reunião
15h – Carles Benavent (Espanha)
Workshop: A viagem do meu baixo elétrico ao flamenco
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Lirinha (Brasil)
Roda de conversa: A oralidade como futuro – poesia, tradição e resistência no Nordeste
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Teatro Fernando Santa Cruz
16h – Mborairape (SP, 2023, 25’) – Dir. Roney Freitas
16h – Na Terra de Marlboro (RJ, 2024, 60’) – Dir. Cavi Borges
Igreja da Sé | Pátio
18h – Frevo Michiles (PE, 2023, 84’) – Dir. Helder Lopes
Teatro Fernando Santa Cruz
18h – Samba Infinito (RJ, 2025, 15’) – Dir. Leonardo Martinelli
18h – Black Rio Black Power (RJ, 2023, 75’) – Dir. Emílio Domingos
20h – Sem Vergonha (RJ, 2024, 79’) – Dir. Rafael Saar
Domingo (14)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
16h – DJ Set Boneka (Brasil)
Igreja da Sé
18h – Ibéria – Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)
Praça do Carmo
18h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
19h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)
20h30 – Hamilton de Holanda Trio (Brasil)
22h – Amaro Freitas Septeto (Brasil)
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Roberto Fonseca (Cuba)
Roda de conversa: Pontes musicais – jazz, Cuba e diálogos globais na carreira de Roberto Fonseca
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema – Teatro Fernando Santa Cruz
16h – Razões Africanas (RJ, 2023, 90’) – Dir. Jeferson Melo
18h – Macaléia (RJ, 2023, 25’) – Dir. Rejane Zilles
18h – As Dores do Mundo – Hyldon (RJ, 2025, 90’) – Dir. Emílio Domingos