CineMONA exibe curtas LGBTQIA+ no Cais do Sertão neste sábado (13)

Sessão com entrada gratuita ocorre neste sábado (13), CineMONA reúne quatro filmes que exploram a noite e a cultura festiva recifense

(Divulgação)

Neste sábado (13), véspera da Parada da Diversidade de Pernambuco, o CineMONA realiza uma sessão especial no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, dentro da Mostra DiverCIDADES. A programação destaca curtas LGBTQIA+ pernambucanos e acontece das 14h às 16h30, com entrada gratuita (disponível no Sympla).

Com o tema 'Espere até me ver na noite', a sessão reúne quatro filmes que exploram a noite, os encontros e a cultura festiva recifense:

Cabiluda (19’55’’, 2022)

Velcro (17’15’’, 2025)

Festa Infinita (25’57”, 2025)

Era uma Vez Diversiones (21’, 2025)

Após as exibições, haverá um debate com os realizadores, mediado por Renata Roberta, roteirista e diretora com mais de 20 anos de carreira no audiovisual.