Trama Moda Pernambuco une moda industrial e autoral e segue até quarta-feira no Recife Expo Center

Desfile coletivo marca a abertura do TRAMA MODA PERNAMBUCO (Foto: Divulgação)

O Recife Expo Center recebe, até a próxima quarta-feira (10), o Trama Moda Pernambuco, evento que reúne desfiles, workshops, palestras e um salão de comercialização com mais de 100 empresas do estado. A programação, que começou no sábado (6), já movimenta o setor ao aproximar a moda industrial e a moda autoral, dois segmentos estratégicos para a economia criativa pernambucana.

Na passarela, marcas autorais como Maria Alice Atelier, Seu Maraca, Lucy Celestino, Linha da Mão, Ateliê Sueny Barros, Carolina Escobar, Ostra Dourada, Delos e Leme dividiram espaço com grifes de acessórios, entre elas Lu Madre, Acessórios Ramifica, Baudoin Design e Atelier 26. A Vitalina apresentou uma coleção de calçados, reforçando a diversidade da produção local.

Além dos desfiles, o primeiro dia contou com oficinas e palestras. O designer Jonas Cavalcante apresentou um workshop sobre cerâmica fria, enquanto Roberto Meireles conduziu a palestra “Números e Cores: integrando gestão e criação”. Nos corredores do Recife Expo Center, o público encontra dois espaços de comercialização: um voltado à moda em geral e outro dedicado exclusivamente à produção autoral, reunindo peças que vão de roupas a calçados e acessórios.

O evento é organizado pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), dentro do programa Marco Pernambucano da Moda, e conta com apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), Sebrae-PE, Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, além de parcerias com FIEPE, Sindivest, Sinditêxtil e Facep.

Para o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, o Trama é fruto da escuta a diversos setores da cadeia produtiva da moda em diferentes municípios do estado. “A gente tem desfile coletivo, workshops, palestras e um grande salão com empresas pernambucanas comercializando seus produtos”, afirmou.