Forró do Cupido estreia com vocalistas consagrados e balé profissional

A banda reúne cantores já consagrados em grandes bandas nacionais (Divulgação)

A banda Forró do Cupido estreia no cenário do forró romântico reunindo cantores já consagrados em grandes bandas nacionais. O projeto, idealizado pelo produtor Beto Caju, aposta em uma estrutura profissional que combina talento, experiência e repertório capaz de atrair tanto fãs antigos quanto novas gerações.

O grupo é formado por Ricardinho Caju (ex-Noda de Caju), Wanessa Guimarães (ex-Banda Karisma), Rafael Nyedson (ex-Desejo de Menina) e Éllida Ramalho (ex-Banda Aveloz), todos com carreiras consolidadas e reconhecidas pelo público. A base musical também conta com profissionais que já passaram por bandas como Calcinha Preta e Mastruz com Leite, garantindo qualidade e consistência ao som da nova formação.

O repertório da Forró do Cupido inclui sucessos consagrados do forró romântico, além de músicas inéditas produzidas para conquistar novos fãs. O espetáculo ainda terá um balé formado por ex-bailarinas da Aviões do Forró, trazendo sofisticação e dinamismo às apresentações.

Segundo os integrantes, o projeto busca equilibrar tradição e inovação. Ricardinho Caju ressalta a manutenção da essência do forró romântico, enquanto Éllida Ramalho e Wanessa Guimarães destacam a expectativa de emocionar o público. Já Rafael Nyedson garante energia e intensidade em cada performance, consolidando a banda como uma das apostas do gênero em 2025.