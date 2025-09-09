"Engessaram ela durante 8 meses", diz produtor de Lia de Itamaracá sobre prefeitura

Lia de Itamaracá e seu produtor, Beto Hees, foram à Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá para falar sobre a exoneração da artista do cargo de Secretária de Turismo, Cultura e Lazer.

Lia de Itamaracá falou sobre sua exoneração do cargo de Secretária de Turismo, Cultura e Lazer na Câmara Municipal de Itamaracá, nesta terça (9). (Reprodução/Facebook Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá)

Na manhã desta terça-feira (9), Lia de Itamaracá e seu produtor, Beto Hees, foram à Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá para fazer esclarecimentos sobre a saída da artista da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, na última quinta-feira (4). Segundo ela, desde que foi convidada pelo prefeito do município, Paulo Galvão (PSDB) para o cargo, deixou claro que só trabalhava junto com sua equipe, mas teve seu desejo ignorado durante meses.

“Fiquei voando sozinha, como é que pode? Tenho a minha equipe que trabalha comigo honestamente e eu gosto de trabalhar com eles”, reforçou a cirandeira de 82 anos, na ocasião. De acordo com Beto Hees, três pessoas indicadas por ela foram nomeadas apenas no dia 31 de julho deste ano.

Até então, a artista teria ficado isolada e afastada das decisões da prefeitura na área de cultura, sem conseguir exercer qualquer influência sobre as programações de São João e Carnaval, por exemplo. O produtor explicou que, com a pequena equipe nomeada recentemente, Lia tentou fazer diferente para a Abertura do Verão da Ilha de Itamaracá, que aconteceu entre 5 e 7 de setembro.

Ele diz que a gestão municipal tinha um orçamento de R$ 1 milhão para o evento e precisava que Lia assinasse os empenhos da programação. Ao observar a ausência de atrações da cultura popular e do Litoral Norte na grade, Lia propôs a criação de um polo dedicado ao segmento. Sua proposta estava avaliada em R$ 100 mil, apenas 10% do valor total do evento, mas foi recusada. Diante da negativa, Lia se negou a autorizar os empenhos do festival, o que teria provocado a sua exoneração.

“Era uma vergonha para uma Patrimônio Vivo (da Cultura de Pernambuco) assinar o empenho de uma grade de trio elétrico. Primeiro era um palco imenso que teria na Praia de Jaguaribe, do tamanho do Marco Zero, e custaria R$ 1 milhão. Depois esse projeto passaria a ser um trio elétrico, mas não foi apresentado quanto seria isso, da mesma forma que não foi apresentado quanto custou o São João, do qual Lia foi afastada”, apontou Beto.

O produtor disse que consultou o orçamento municipal do ano e viu que foram aprovados R$ 3 milhões e 70 mil para a Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer. “O que foi feito desse orçamento até setembro?”, questionou.



Mesmo depois de ter seu projeto recusado pela prefeitura e ser exonerada, Lia executou o seu projeto, posteriormente chamado de Ciranda da Resistência, nos dias 6 e 7 de setembro. Beto explicou que a iniciativa foi financiada com parte do orçamento de uma emenda parlamentar do senador Humberto Costa (PT).

Na ocasião, ele também aproveitou para esclarecer que, somando emendas parlamentares e projetos aprovados em editais, a equipe de Lia tem cerca de R$ 2,7 milhões para executar projetos culturais. Até o final do ano, o orçamento ainda pode crescer para R$ 3,8 milhões, mais que o orçamento anual de cultura da gestão municipal, o que atestaria a competência da equipe da cirandeira para atrair recursos para o setor.

Apesar do baixo orçamento da prefeitura, Beto disse que Lia ficou feliz quando foi nomeada. “Como a gente não queria fazer festa e concorrer com outros grupos, nós ficaríamos muito felizes de fazer política pública para cultura. Ficamos honrados e aceitamos”, pontuou.

O produtor também destacou que, por questões éticas, Lia não promoveu nenhuma ciranda pela Fundarpe, nem pela Prefeitura da Ilha de Itamaracá, enquanto esteve no cargo, mesmo sem atuar como Secretária. “Isso acontece com muitas pessoas negras quando atingem um lugar de poder. Usam como vitrine para dizer que não tem racismo e engessam. Engessaram Lia durante 8 meses”, concluiu.

HISTÓRICO

Lia de Itamaracá foi nomeada Secretária de Turismo, Cultura e Lazer da Ilha de Itamaracá no dia 1º de janeiro deste ano. No entanto, seu produtor relata que a artista só foi avisada da efetivação da nomeação em março deste ano. Na ocasião, Lia conta que não foi consultada sobre o Carnaval do município.

A artista também expôs que foi afastada do cargo no período junino, quando a Prefeitura da Ilha de Itamaracá preparava a programação de São João do município sem solicitar a sua assinatura. O impasse sobre a programação da Abertura do Verão da cidade levou à sua exoneração na última quinta-feira (4).