'Luiz Gonzaga: Légua Tirana' recorda início da jornada do Rei do Baião

Cinebiografia que traz mais uma vez Chambinho do Acordeon no papel do Rei do Baião, 'Luiz Gonzaga: Légua Tirana' está em cartaz no Recife

(Divulgação)

Segue em cartaz no Recife mais uma obra que eterniza o imaginário do Rei do Baião. Dirigido por Diogo Fontes e Marcos Carvalho, Luiz Gonzaga: Légua Tirana apresenta a jornada do músico, que fez história no Brasil e no mundo com seu ritmo e sua voz, desde a infância (com interpretação de Kayro Oliveira), a adolescência (Wellington Lugo) e jovem adulto (com Chambinho do Acordeon fazendo pela segunda vez o personagem, após 12 anos da estreia de Gonzaga: De Pai pra Filho). Ainda no elenco estão Luiz Carlos Vasconcelos, Cláudia Ohana, Tonico Pereira, Ivanildo Gomes, e Bule Bule Mestre.

O longa retrata a vida e obra de Gonzagão e explora suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando a intenção conexão entre a música do mestre com a riqueza cultural sertaneja. Personagem de grande complexidade e forte poder simbólico, ele é visto pelo filme como o grande ícone da identidade da região Nordeste, sobretudo pela união entre influências históricas, étnicas e religiosas.

As gravações do filme ocorreram na Chapada do Araripe, divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, e em Caiçara, na Paraíba, buscando celebrar a diversidade cultural e o legado duradouro de um dos maiores artistas do planeta, que ganhou este ano também O Enigma de Exu, que investiga seu passado a partir de vários depoimentos de pessoas de sua terra, de Cláudio Renato e Luiz Paulo Mesquita, lançado pela Globo News.

