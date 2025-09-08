Festival de cinema universitário movimenta audiovisual no Recife

Ocorre nesta terça (8) a abertura do MOV — Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco, no Teatro do Parque

(Divulgação)

O Teatro do Parque, o Cinema São Luiz e o Cinema da UFPE receberão nesta semana a programação da 7ª edição do MOV — Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco, que começa nesta terça (9) reafirmando a sua vocação como plataforma de difusão, formação e experimentação audiovisual.

A abertura, no Teatro do Parque, será marcada por um cine concerto inédito da DJ IDLIBRA, que assina uma criação sonora ao vivo para acompanhar a projeção do filme Divino Amor (2019), de Gabriel Mascaro.

A partir da quarta (10), até o domingo (14), o MOV segue com as mostras competitivas nacionais e internacionais que reúnem curtas realizados por estudantes universitários e jovens cineastas de diferentes países. A programação contempla sete sessões da competitiva nacional e cinco da competitiva internacional, apresentando obras que exploram estéticas diversas, narrativas híbridas e temáticas contemporâneas.

“Essa abertura com o cine concerto é uma forma de inspirar os realizadores presentes a partir desse formato de cinema expandido e, ao mesmo tempo, de reafirmar a identidade do festival", destaca Vinícius Gouveia, diretor artístico do evento. "A mostra nacional reúne trabalhos que traduzem questões contemporâneas vistas pela perspectiva da juventude, com temas urgentes, irreverentes e por vezes provocativos", complementa.

Já na seleção internacional, o público verá o que há de mais expressivo na produção universitária global, resultado de uma curadoria que partiu da análise de mais de 1400 curtas.