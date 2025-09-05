Petrúcio Amorim comemora 40 anos de carreira no Festival São João Sinfônico

Cantor e poeta se apresenta nos dias 17 e 18 de setembro, no Instituto Ricardo Brennand

(Divulgação)

O cantor, compositor e poeta Petrúcio Amorim comemora 40 anos do lançamento do primeiro álbum, Doce Pecado, no Festival São João Sinfônico, nos dias 17 e 18 de setembro, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea.

A celebração é liderada pela Orquestra de Câmara de Pernambuco, sob regência do maestro José Renato Accioly, terá participações especiais de Solange Almeida (ex-Aviões do Forró), Joyce Alane, Flaira Ferro, Letícia Bastos e As Januárias, além de Beto Hortis como solista e o Balé Cultural de Pernambuco.

Clássicos consagrados, como Tareco e Mariola, Anjo Querubim, Meu Cenário, Confidências, Parte da Minha Vida e Filho do Dono, estarão junto de outras menos conhecidas no repertório.