Parada da Diversidade 2025 chega com novo formato e shows no Recife

Programação celebra a diversidade e ganha novo formato em 2025 (Foto: Divulgação)

A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco será realizada neste domingo (10) com uma grande novidade: o evento deixa de lado o tradicional desfile de trios elétricos e passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h.

Neste novo formato, o evento garante mais segurança, acessibilidade e participação do público, reunindo em um só local uma programação artística, cultural e política, marcada pela representatividade e pela pluralidade de vozes e estilos.

"A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor para o público", afirma Chopely Santos, organizadora do evento.

Entre os destaques da programação estão a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional; a estrela do brega Dany Myller; a sambista Gabi do Carmo; além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

A manhã contará com performances drag e apresentações culturais e artísticas, com nomes como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.

O evento é gratuito. A expectativa é reunir milhares de pessoas em um grande ato de celebração, visibilidade e resistência da comunidade LGBTQIAPN+ pernambucana.

