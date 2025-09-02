Ação oferece oportunidades de emprego e palestras a pessoas com deficiência
A ação DIA D é aberta ao público e acontece na próxima quinta-feira (04), no Recife
Publicado: 02/09/2025 às 23:04
Companhia Ser Educacional (Divulgação)
Nesta quinta-feira (4), uma feira vai abrir oportunidades com palestras e entrevistas de emprego voltadas a pessoas com deficiência. A ação, chamada Dia D, é promovida pela Companhia Ser Educacional e acontece das 9h às 12h, no Bloco C da UNINASSAU Recife, campus Graças, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 778.
O objetivo é orientar o público-alvo a se prepar adequadamente para o mercado de trabalho, receber currículos e simular entrevistas. A escolha do mês da iniciativa tem relação com o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, que visa fortalecer os direitos dessas pessoas e promover o respeito e a inclusão.
Irenilda Souto, gerente de Gente e Gestão da Companhia Ser Educacional, destaca o papel crucial e o impacto positivo dessa iniciativa. "Essa feira é uma grande demonstração de estimular a presença de pessoas com deficiência no mercado — um caminho livre para oportunidades reais que transformam vidas e impulsionam outras pessoas. A ação não é apenas uma forma de abrir portas para quem, muitas vezes, encontra barreiras no mercado de trabalho, mas também uma chance de enriquecer nossa cultura organizacional com inclusão e diversidade", afirma.
Para participar do evento, não é necessário realizar inscrição prévia. Basta apresentar laudo médico no dia da ação e morar na região metropolitana do Recife. Na feira, também é possível realizar cadastro na plataforma Peixe30, rede social focada em empregabilidade e que concentra vagas de emprego e estágio em diversas áreas.
Serviço
DIA D - Feira de Oportunidades para PCDs
Quando: Nesta quinta, 4 de setembro
Local: Bloco C da UNINASSAU Recife, campus Graças - Rua Joaquim Nabuco, 778, Graças;
Horário: 9h às 12h.