Desfile do 7 de Setembro celebra patriotismo e soberania com participação popular no Recife

Governadora Raquel Lyra (PSD), acompanhada do Comandante Militar do Nordeste, o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro (Foto: Melissa Fernandes/ DP Foto)

O Dia da Independência do Brasil foi celebrado em Pernambuco , neste domingo (7), com o tradicional desfile Cívico-Militar realizado pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE). A solenidade foi conduzida pela governadora Raquel Lyra (PSD), acompanhada do comandante militar do Nordeste, o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro. O evento, realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, reuniu milhares de pessoas para acompanhar as apresentações.

O evento contou com a participação de militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares, Polícia Rodoviária Federal, além de estudantes e representantes de associações civis. A programação incluiu ainda o sobrevoo de quatro aeronaves militares, a exibição de 44 cavalos e a presença do capitão veterano Severino Gomes Souza, conhecido como Capitão Souza, de 101 anos, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que atuou na Segunda Guerra Mundial.

Em entrevista, a governadora destacou a importância da celebração da data e a tradição do estado nas lutas libertárias, reforçando a necessidade de combater as desigualdades sociais e regionais.

“Estão presentes a Marinha, Aeronáutica, as escolas pernambucanas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal, todos representando a diversidade e demonstrando o amor pela valorização da democracia. Pernambuco sempre foi berço de lutas pela democracia e a mensagem que eu trago hoje é de fé, esperança e otimismo no nosso futuro. O maior desafio do Brasil é o combate à desigualdade. Temos trabalhado muito para melhorar nossos indicadores, trazendo mais qualidade de vida ao nosso povo”, afirmou.

Raquel também destacou o papel da educação e o investimento feito pelo governo estadual na área. “Hoje, no desfile, pela alegria no rosto das crianças e jovens que aqui estão demonstrando seu amor à pátria e a Pernambuco, vemos que estamos no caminho certo. A partir da educação temos a possibilidade de transformar o mundo, e é muito bom ver isso refletido no sorriso desses meninos e meninas”, completou.

O comandante militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro, também ressaltou a importância do 7 de Setembro como uma data de celebração da história e dos valores do Brasil. O militar lembrou que o momento vai além da solenidade, sendo uma oportunidade para reafirmar princípios como liberdade, independência e soberania nacional.

“Hoje é uma data muito especial para o nosso país, um dia de festa para a nação brasileira, onde o povo brasileiro, nos mais diversos pontos, tem a oportunidade de celebrar a independência, a liberdade e a soberania do nosso país. Temos um país gigante, pleno de riquezas e de potencial para alcançar o pleno desenvolvimento e, assim, proporcionar um bem-estar de alto nível para toda a sociedade”.

O general destacou ainda o compromisso permanente das Forças Armadas com a defesa do Brasil e da sociedade, e agradeceu o apoio recebido do poder público local para a realização da cerimônia.

"Graças a essa atuação integrada e colaborativa, a sociedade pernambucana pôde viver este momento tão importante de celebração da independência, da liberdade e da soberania do nosso país”, completou.

Entre os que acompanhavam o desfile estava Josué Mariano, auxiliar de serviços gerais do Hospital Oswaldo Cruz, que aproveitou o desfile para fazer um extra vendendo bandeirinhas. Ele conta que participa todos os anos do evento, conciliando o trabalho com a emoção de assistir à celebração. “Essa é a nossa parte, nós temos que parabenizar e homenagear o melhor para toda a nação brasileira. Gostaria que todos não olhassem políticos, mas sim a nossa nação e viessem prestigiar”, relatou.

A ex-desfilante Nadir Bezerra de Carvalho, de 78 anos, também foi prestigiar a celebração no desfile. Ela destacou a importância de celebrar a independência e a emoção de ver a banda marcial e os estudantes se apresentando. “Tem que vir, porque a gente é brasileira, é patriota. Eu não dormia à noite para acordar e desfilar, então quando sai a emoção é grande. A gente ter sido independente de outro país já é grande coisa, então a gente vem comemorar”, afirmou.