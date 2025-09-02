Mostra DiverCIDADES abre Semana do Orgulho no Cais do Sertão, no Recife

Semana do Orgulho acontece na véspera da Parada da Diversidade de Pernambuco (Divulgação)

A Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ em Pernambuco será aberta no próximo dia 13 de setembro com a Mostra DiverCidades, que ocupará o Cais do Sertão, no Recife. O evento antecede a Parada da Diversidade de Pernambuco e terá como lema “Ocupe a cidade e viva esse orgulho”, reunindo atividades artísticas e culturais com protagonismo de artistas LGBTQIA+.

A programação começa pela manhã, com a Oficina de Direção Criativa para DJs, ministrada por IDLibra. A iniciativa pretende capacitar novos talentos e apresentar técnicas de mixagem. As inscrições estão abertas até neta quarta-feira (3), e o resultado será divulgado na sexta (5).

À tarde, o público poderá conferir o CineMona, que exibirá dois curtas-metragens produzidos por artistas pernambucanos, seguido de bate-papo com os realizadores. A proposta é promover reflexão sobre representatividade e fortalecer a cena audiovisual local.

Para fechar o dia, a partir das 16h30, haverá performances de MiniBall + LipSync e apresentações de categorias como Vogue Performance, Runway e Realness. A festa segue com DJs no vão livre do Cais do Sertão até a meia-noite, com entrada gratuita mediante emissão de ingressos online.