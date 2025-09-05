Musical inspirado em São Francisco de Assis chega ao Teatro Guararapes

A peça combina música ao vivo, atuação e narrativa para contar a história de fé, amor e compaixão do santo

Espetáculo 'Francisco – Um Instrumento de Paz' (Renan Andrade)

O musical Francisco – Um Instrumento de Paz chega em Olinda no próximo dia 19 de setembro, às 20h, no Teatro Guararapes. O espetáculo promete emocionar o público ao contar a vida e a missão de São Francisco de Assis, um dos maiores símbolos de amor, humildade e compaixão da história, acompanhando sua trajetória desde a infância até a transformação guiada pelo chamado divino.

Com direção e texto de Roberto Costa, a peça é protagonizada por Paulo César Freire e conta com um elenco de atores, cantores e músicos, que executam a trilha sonora ao vivo sob a direção musical de Hadassa Rossiter. A combinação de atuação, música e narrativa dá vida a uma história de coragem, renúncia, caridade e amor ao próximo.

O musical convida o público a refletir sobre temas universais como espiritualidade, compaixão, simplicidade e paz. Cada cena é cuidadosamente construída para emocionar e inspirar, transformando o espetáculo em uma experiência artística e espiritual única.

Com ingressos a partir de R$ 50, eles estão à venda na bilheteria do teatro.