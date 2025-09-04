Pernambuco recebe curso gratuito sobre mercado de arte

(Foto: Thiago Nascimento)

Uma conexão entre Caruaru e São Paulo trará a Pernambuco uma iniciativa de formação em arte inédita no estado. A galeria paulistana TATO e a caruaruense Boi se juntam para ofertar o curso 'Introdução ao Mercado de Arte', promovendo uma imersão no funcionamento do circuito de arte contemporânea, entre seus principais agentes, dinâmicas e oportunidades. A ação tem como objetivo proporcionar bases para os participantes iniciarem ou aprofundarem coleções de forma inteligente, com personalidade e arte como investimento.

O curso é gratuito e voltado para colecionadores, arquitetos, agentes culturais, profissionais do mercado criativo e interessados em arte contemporânea do Agreste de Pernambuco. Ele é realizado de forma remota em três encontros on-line, via Zoom, nos dias 8, 15 e 22 de setembro, das 20h às 21h30. No dia 18 de outubro, no fim de semana após a feira ArtPE, será realizado também um encontro presencial na casa do curador, colecionador e arquiteto Lúcio Omena, no Alto do Moura, em Caruaru.

Nos encontros, os participantes vão mergulhar desde os conceitos mais básicos sobre arte contemporânea e os espaços que ela ocupa - galeria, museus, feiras, leilões, coleções -, passando também por seus principais agentes, os caminhos para a construção de uma coleção, networking e mercado. Os alunos receberão uma apostila exclusiva, com seleção de galerias, feiras e artistas, sugestões de leituras, filmes e perfis nas redes, além de uma sessão final dedicada a perguntas e respostas.

As aulas serão ministradas pelos fundadores das duas galerias, Tato DiLascio e Carlos Mélo. Na Galeria Tato, DiLascio vem desenvolvendo um trabalho há 15 anos que, além das atividades de exposição e comercialização, também se tornou referência em programas de formação de artistas, como a Casa Tato, uma imersão de sete meses com orientação de 30 profissionais do sistema de arte, incluindo curadores nacionais e internacionais, e o Clínica de Artistas, um acompanhamento de perto de um grupo de artistas com encontros e trocas com críticos e curadores, trazendo novas perspectivas de pesquisa e criação, além de abrir portas para espaços importantes como a Bienal de São Paulo.

Já Carlos Mélo é artista visual e curador, idealizador da primeira Bienal do Barro, marcada por projetos que aproximam arte, território e cultura brasileira. Participou de exposições em instituições como MAMAM, Itaú Cultural e Bienal da Bahia. Premiado com o Marcantonio Vilaça, tem obras em acervos públicos e privados. Em 2021, funda a Boi Galeria como um anexo da Bienal do Barro, com a proposta de ativar o deslocamento da arte contemporânea do centro hegemônico para o interior do estado.

SERVIÇO:

'Introdução ao Mercado de Arte'

Público: Colecionadores, arquitetos, investidores culturais, profissionais do mercado criativo e interessados em arte contemporânea do Agreste de Pernambuco.

Encontros: 8, 15 e 22 de setembro, das 20h às 21h30 ao vivo on-line. Aula final presencial dia 18 de outubro, na Casa de Lúcio Omena (Alto do Moura, Caruaru).