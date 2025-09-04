'Três Mulheres Altas' estreia turnê no Recife neste fim de semana

Helena Ranaldi, Ana Rosa e Fernanda Nobre vivem mulheres em diferentes fases (Foto: Pino Gomes)

Poderosas atrizes de diferentes gerações e um texto de um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Essa é a base do espetáculo Três Mulheres Altas, que chega ao Recife neste fim de semana, no Teatro Luiz Mendonça, com uma sessão no sábado, às 20h, e duas no domingo, a primeira às 17h e a segunda às 20h. Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre estrelam essa versão da peça escrita pelo norte-americano Edward Albee (1928-2016), responsável por clássicos do teatro como A História do Zoológico e Quem Tem Medo de Virginia Woolf?.

Batizadas pelo autor apenas por A, B e C, as três personagens representam distintas fases da vida feminina. A mais velha, vivida por Ana Rosa, já passou dos 90 anos e sofre tanto dos problemas de memória quanto das manias comumente relativas à idade avançada. Enquanto isso, a personagem B (Helena Ranaldi) está na casa dos 50 e é revelada como uma dama de companhia ouvindo a história da primeira. A última e mais jovem é uma advogada responsável pela parte burocrática dos recursos da idosa e é interpretada por Fernanda Nobre.

Em conversa exclusiva com o Viver, Ana Rosa, registrada no Guinness World Record de 1997 como a atriz que mais fez novelas no mundo, destaca o caráter relacionável que a atraiu para esse projeto. “Mesmo quem não está nessa idade conhece alguém que está, seja uma mãe, tia ou avó. Foi bastante perceptível na temporada que fizemos em São Paulo como as pessoas de todas as gerações se identificavam com a peça, até porque ela tem muito humor também”, ressalta.

Ana prossegue relembrando a última vez que visitou a capital pernambucana. “É incrível voltar ao Recife, uma cidade que visitei pela primeira vez na década de 1960 e que estou ansiosíssima para reencontrar”.

Musa dos anos 1990 e célebre pelos papéis em Despedida de Solteiro e Mulheres Apaixonadas, Helena Ranaldi cita a importância da liberdade que o elenco teve para desenvolver seu próprio tom. “Poder compartilhar experiências tão diferentes como atrizes em fases da vida tão particulares também gerou algo profundamente especial", revela.

Já Fernanda Nobre, que começou ainda criança e se tornou mais conhecida pelas temporadas de Malhação (2000-2002), destacas como foi enriquecedor vivenciar diferentes temperaturas cênicas. “O elenco trouxe uma energia poderosa para esse texto e para essas personagens. Os olhares e bagagens pessoais de Ana e Helena trouxeram um peso incrível", afirma Fernanda. “Isso mostra como nosso trabalho se faz na troca. Você modifica completamente o outro a partir da sua própria presença, ainda mais com um material tão complexo como esse”.

Essas três mulheres cheias de personalidade com certeza vão mobilizar as emoções da plateia do Recife.