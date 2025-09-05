Rock Rec Festival 2025 se prepara para eletrizar o Recife

Consolidando-se como o maior festival do gênero musical no Nordeste, o Rock Rec Festival chega a sua segunda edição no dia 13 de setembro

Marcelo Falcão é uma das atrações do evento (Foto: Leo Guisse)

O som das guitarras se prepara para fazer vibrar o solo recifense na próxima semana com a chegada daquele que é considerado o maior festival de rock da região Nordeste. Com data marcada para o dia 13 de setembro, o Rock Rec Festival 2025 vai acontecer na área externa do Centro de Convenções e tem a expectativa de juntar os milhares de fãs do gênero musical em uma celebração que reúne várias lendas nacionais e ainda talentos que estão surgindo na cena local.

Cerca de 15 mil pessoas compareceram à primeira edição, que ocorreu no ano passado e provou o interesse do público pernambucano pelo evento. Para esse ano, a produção espera um número igual ou superior a 25 mil. A esperança em 2024, de acordo com a própria equipe, estava em retomar os grandes festivais de rock na cidade e, com a excelente repercussão na região, os preparativos para construir um line-up de peso começaram e não pararam mais.

Ao som dos tambores da bateria, portanto, o Rock Rec anunciou na sua programação nomes que nem precisam de qualquer apresentação: Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini Cavadão chegam à capital pernambucana trazendo a euforia de uma maratona que promete trazer grandes hits que marcaram diversas gerações.

Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda a partir de R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com/festacheia ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, além da loja Chilli Beans do Caruaru Shopping, no Agreste.

“Recife foi palco do grande cenário do rock nacional. Faltava realmente a gente ter um festival que unisse esse amor por esses grandes artistas e pela música”, salienta o produtor Gustavo Catalano em entrevista concedida ao Viver. “O público de mais de 35 anos, que curtiu muito essas bandas no início da juventude, por exemplo, tem muito essa necessidade de reviver alguns desses momentos. Acho que esse evento traz muito de um lado família nesse sentido também, porque os pais gostam de levar seus filhos para ver a banda que curtiam na adolescência”, destaca.

Valorizando a efervescência cultural de Pernambuco no gênero e a força autoral do estado, o Rock Rec Festival abre um espaço especial para artistas através do Palco Downtown — estrutura dedicada exclusivamente às bandas da região. Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca representam o rock recifense em suas diferentes vertentes e formas, apresentando ao público nacional a potência da sonoridade independente.

Duas áreas serão oferecidas pelo evento com visão privilegiada para o palco principal, são elas a Rock Front e Rock Open, que inclui open bar de whisky, gin, vodka, cerveja, refrigerante, água tônica e mineral, com uma estrutura pensada pela imersão nos sons responsáveis por alguns dos mais memoráveis momentos musicais da vida de tantos fãs. O produtor Gustavo Catalano complementa ainda a intenção principal desta edição — e de todas as próximas. “Nossa missão principal é dar continuidade ao rock nacional. É uma chama que precisa permanecer sempre acesa, ano após ano”, exalta. Roqueiros de plantão já estão contando os dias.