'O Rei da Feira', com Leandro Hassum, combina humor e mistério

Comédia 'O Rei da Feira', do mesmo diretor de 'Muita Calma Nessa Hora', já está em cartaz no Recife

(Foto: Laura Campanella)

Já está em cartaz nos cinemas do Recife a nova comédia protagonizada por Leandro Hassum e Pedro Wagner, um dos mais famosos humoristas do país. Mesclando humor e uma narrativa tradicional de mistério ambientada no cotidiano de uma feira no subúrbio do Rio de Janeiro, o longa-metragem é dirigido por Felipe Joffily (de Muita Calma Nessa Hora).

Hassum interpreta Monarca, um segurança com dons mediúnicos que se vê diante de um mistério: o assassinato de Bode (Pedro Wagner), morto logo após ganhar no Jogo do Bicho. O que ninguém esperava é que Bode voltasse como espírito para ajudar Monarca na investigação.

É a partir do humor inusitado que O Rei da Freira, que tem distribuição da Imagem Filmes, encontra as risadas da plateia, explorando ainda o dia a dia da feira, que faz parte da vida do povo brasileiro e, por si só, é capaz de se desdobrar em incontáveis causos pitorescos.