Ítalo Martins conquista destaque nacional na teledramaturgia

O pernambucano brilha em "Guerreiros do Sol", superprodução da Globo, e celebra trajetória marcada por desafios, estreias no cinema e sonhos que começam a se realizar

O ator pernambucano ítalo Martins é destaque em 'Guerreiros do Sol' (Marina Torres/DP FOTO)

Nascido no bairro do Salgado, em Caruaru, Ítalo Martins carrega em sua história a força de quem sempre acreditou no poder da arte. Filho de Edite Francisca Alves, mulher vinda da roça que nunca aprendeu a ler, e de Edvaldo Martins dos Santos, que perdeu quando ainda muito novo. Aos 10 anos, subiu ao palco pela primeira vez e encontrou no teatro um abrigo e um caminho. Com 13, já buscava formação na área. Hoje, aos 35, celebra o reconhecimento nacional em uma das maiores produções recentes da teledramaturgia brasileira, Guerreiros do Sol.



Na trama do Globoplay, ele interpreta Crispino/Milagre, um dos cinco irmãos que formam um bando de cangaceiros. A conexão com o personagem foi visceral. “Eu estava enfrentando um grave quadro de depressão quando recebi o convite. O personagem foi, de fato, um milagre em minha vida. Ele me salvou”, revela, emocionado. “Nos conectamos pela dor de existir, mas também pelo amor que sempre tivemos para dar”. A novela, ambientada no sertão dos anos 1920, teve seu primeiro capítulo exibido na TV Globo com grande repercussão, alcançando 22 milhões de telespectadores. “Foi lindo ver esse reconhecimento vindo de pessoas que admiram a arte”, celebra o ator.

Sob a direção de Enock Carvalho e Matheus Farias, Ítalo filma agora o longa A Margem do Rio, em que vive Jeremias, um homem negro e gay. Ele também está no elenco de Resta Um, dirigido por Fernando Ceylão, e participou da segunda temporada de Cangaço Novo, ainda sem data de estreia no streaming. Além disso, participa do premiado O Agente Secreto, novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega às telas em novembro. “Tem muita coisa boa chegando”, avisa.

No currículo, o caruaruense reúne experiências em todos os formatos: novelas como Terra e Paixão, séries como Cidade Invisível, além do longa Homem com H, que conta a história de Ney Matogrosso. No entanto, foi no teatro onde tudo começou. “Não importa o lugar que eu vá, sempre quero voltar para o palco”, confessa. Suas vivências cênicas começaram com a atriz Prazeres Barbosa. Aos 25, ele decidiu se arriscar em São Paulo, onde foi acolhido pela Cia. Mungunzá de Teatro.

“Acho que cada atuação exige mergulhos diferentes. O mais importante é que, em todos eles, eu posso viver vidas que não são minhas”, explica Ítalo. E é justamente isso que lhe fascina: a chance de ser muitos. “Quero, algum dia, poder fazer o homem da bodega, o favelado, o playboy, o romântico, o milionário. Atuar me possibilita isso”, reflete.

Mesmo diante dos desafios da profissão, ele não titubeia quando o assunto é motivação. “Eu sou feliz atuando. Estudei Direito por três anos, mas foi no palco e diante das câmeras que me achei”, conta. Para ele, dedicar a vida à arte é um ato de liberdade. “É onde me sinto livre para ser quem eu sou de corpo e alma. É onde posso ser tudo, viver tudo, e isso é raro demais para ser desperdiçado”, reforça.