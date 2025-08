Ator pernambucano Nivaldo Nascimento fará nova série em Fortaleza

(Foto: Kethyn Thais)

Após estrelar O Agente Secreto e com a novela Guerreiros do Sol no ar no Globoplay, o ator pernambucano Nivaldo Nascimento se prepara para gravação de uma nova série em Fortaleza. Ainda em fase de produção, Prazeres Insanos — Paleontologia do Medo está em fase de produção e passará por cidades como Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Santana do Cariri, Assaré e Aurora.



A série de suspense terá cinco episódios e explora fósseis e romarias e tem o desejo de imprimir a marca da terra cearense num gênero ainda não suficientemente explorado em produções nacionais. Nivaldo foi convidado para interpretar o reitor Afonso, um professor misterioso que se torna reitor da universidade, mas que está em busca de algo que o deixa inquieto. Na trama, o reitor investiga uma série de feminicídios que ocorre nas proximidades da unidade.

O ator realizou o processo de escolha e elenco, onde os atores participaram de oficinas e encontros formativos. Para o artista, o objetivo é buscar vozes que representam a essência do Cariri. A série Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo tem o roteiro de Vaniele Oliveira e direção do Lamarck Dias, Ambos da cidade de Aurora Ceará.



“Espero com esse trabalho me consolidar de vez no mercado e dentro de núcleos principais de um grande projeto. Da a vida a Afonso, o reitor da universidade onde a trama acontece, é uma grande responsabilidade por ser um personagem fundamental para trama, estou presente nos cinco episódios e com escalação certa para uma segunda temporada”, destaca Nivaldo Nascimento.