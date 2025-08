Guerreiros do Passo agora é Patrimônio do Recife

(Divulgação)

O grupo Guerreiros do Passo, que levou o frevo recifense à estreia do filme O Agente Secreto no Festival de Cannes 2025, em maio, acaba de ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Recife por meio de um Projeto de Lei de autoria da vereadora Liana Cirne (PT), aprovado nesta segunda-feira, 4 de agosto, na Câmara Municipal, por meio de um Projeto de Lei de autoria da vereadora Liana Cirne (PT).

A vereadora destacou o papel fundamental que os Guerreiros do Passo exercem na preservação e valorização do frevo, promovendo a cultura popular como instrumento de identidade e resistência.

“Os Guerreiros do Passo são guardiões de uma das expressões mais potentes da nossa cultura: o frevo dançado. É um reconhecimento mais do que merecido para um grupo que há anos conta a história do Recife com os pés e luta para manter viva essa tradição tão nossa”, afirmou Liana Cirne.

A homenagem foi celebrada por Eduardo Araújo, coordenador geral e fundador do grupo, que fez referência ao Mestre Nascimento do Passo.

“Se o Mestre Nascimento do Passo estivesse entre nós, temos certeza de que também se sentiria honrado por ver seus discípulos sendo reconhecidos dessa forma. No ano em que completam 20 anos, os Guerreiros do Passo celebram o reconhecimento como Patrimônio Cultural do Recife como um marco simbólico que fortalece seu propósito e impulsiona novos caminhos. O grupo agradece à vereadora Liana Cirne pela iniciativa”, destaca Eduardo Araújo.

(crédito: Eduardo Araújo/Divulgação)

O coordenador também destacou o papel que o grupo cumpre como representante da cultura recifense para o mundo.

“A participação recente do grupo em Cannes e Paris mostrou o potencial internacional do frevo e reforçou a importância dos Guerreiros do Passo como expressão da cultura popular. Reconhecimentos como esse são essenciais para garantir a continuidade e o incentivo a esse legado, que o grupo celebra com orgulho”.

Com foco inicial na Zona Norte do Recife, especialmente no Bairro Hipódromo, expandiu suas ações para outras áreas da Região Metropolitana. Entre suas iniciativas estão o “Projeto Frevo na Praça”, a oficina de conserto de sombrinhas, o “Laboratório do Passo” e o “Quintal do Frevo”, espaço para ensaios e formação de instrutores. Em setembro de 2025, o grupo celebrará 20 anos de atuação.