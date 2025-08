Ney Matogrosso e Flávio Venturini se reencontram em dueto de 'Besame'

Flávio Venturini e Ney Matogrosso gravam juntos a faixa Besame (Foto: Isabela Espindola/Divulgação)

Ney Matogrosso completou 84 anos na última sexta-feira, mas quem parece ganhar o presente é o público. Em um 2025 que já entrou para a história, com direito à cinebiografia aclamada e show inesquecível no Carnaval do Recife, o ícone da MPB se une a Flávio Venturini em um nova versão de Besame. A canção, escrita por Venturini em parceria com Murilo Antunes, foi originalmente gravada por Jane Duboc em 1988 e eternizada na trilha da novela Vale Tudo.



O dueto já está nas plataformas digitais e acrescenta mais um capítulo na série de parcerias do cantor e compositor mineiro, que conta com nomes como Djavan, Ivete Sangalo e Guilherme Arante. Para Besame, só havia um caminho possível. “Tem tudo a ver com Ney Matogrosso, que possui uma bela história na música brasileira: impôs seu estilo irreverente e foi respeitado por isso”, exalta.

Os dois artistas, aliás, já dividiram projetos anteriormente. Ney canta Planeta Sonho, música de Venturini com Márcio Borges e Vermelho, no álbum Pérolas Raras (2008), além de participarem juntos no backing vocal da gravação de Milton Nascimento para Caçador de Mim, em 1981. “Em sua carreira, ele procurou pesquisar artistas, muitas vezes esquecidos, e valorizou suas obras”, diz.

O dueto de Besame fará parte do álbum Flávio Venturini – Minha História, que comemora os 50 anos de carreira do cantor e compositor. O lançamento, fruto da parceria entre a Top Cat Produções e a gravadora Biscoito Fino, é produzido por Torcuato Mariano, colaborador de longa data de Venturini, e reúne uma seleção de artistas e músicos consagrados.