Pernambuco Meu País começa sua itinerância cultural nesta quinta (24)

Primeiro fim de semana da segunda edição do festival Pernambuco Meu País terá shows de Pablo, Xande de Pilares, Adilson Ramos e Limão com Mel

(Divulgação)

A segunda edição do Festival Pernambuco Meu País terá seu início nesta quinta-feira (24), marcando o primeiro de sete fins de semana de programação cheia. Serão quatro dias de festival, com apresentações de nomes da música pernambucana e nacional, como Pablo, Xande de Pilares, Adílson Ramos, Xanddy Harmonia e Limão com Mel, além das ações de circo, artes visuais, artesanato, cultura popular, dança, fotografia, literatura, moda, teatro e atividades formativas, em uma realização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) e da Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A cidade de Salgueiro vai receber a Trupe Pernambuco Meu País já no primeiro dia, enquanto, na sexta (25), os mais de dez polos espalhados pela cidade iniciam suas programações até o domingo (27). O palco Pernambuco Meu País, montado na Praça da Bomba, abre sua grade sempre com grupos de cultura popular pernambucana, com apresentações do Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho e do Coral Aboios de Serrita.

Xande de Pilares (crédito: Divulgação)

As atividades das sextas-feiras no palco são abertas pelo espetáculo Pernambuco Meu País, dramaturgia cantada e tocada ao vivo, com direção coreográfica de Maria Paula Costa Rêgo, trilha sonora dirigida por Maciel Salu e projeção digital de Gabriel Furtado. Os intervalos serão comandados por DJs na tradicional agitação cultural do Som na Rural, novidade desta edição.

Retornam durante o festival os Cortejos Brincantes de Pernambuco, como o boi, frevo, maracatu, caboclinho, quadrilha e bacamarte. Em Salgueiro, serão aportados os países das Artes Cênicas, da Música, das Brincadeiras (Infantil), das Conexões Urbanas, das Conexões Visuais, da Economia Criativa (Feira de Artesanato e Gastronomia), das Culturas Populares e da Literatura.

Será implementado pelo Governo do Estado neste ano o núcleo de formação, diálogo e serviços do festival chamado Forma PE, voltado para fortalecer a profissionalização dos artistas, além do Fórum Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado.

Adílson Ramos (crédito: Divulgação)

“O retorno do Pernambuco Meu País marca a consolidação de uma das mais importantes iniciativas de democratização e descentralização de políticas públicas em cultura que surgiram nos últimos tempos. Será o começo de mais uma linda jornada que mostrará, mais uma vez, a força da classe artística do estado e a nossa vocação para a diversidade cultural, agora repleta de novidades”, afirma a secretária de Cultura, Cacau de Paula.

"O Festival Pernambuco meu País chega a sua segunda edição consolidado como uma política pública, que promove a democratização do acesso à cultura no Estado, a partir da difusão das manifestações artísticas, nas diversas linguagens culturais. Com uma curadoria plural, construída com raizes sólidas, confirma o compromisso da Governadora Raquel Lyra com descentralização das ações do governo, valorização dos artistas pernambucanos e fortalecimento da economia criativa ”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Pablo (crédito: Divulgação)

O Pernambuco Meu País também marca presença na 67ª edição da Festa dos Estudantes de Triunfo, reforçando a programação da tradicional evento do calendário triunfense com o palco montado na beira do Lago João Barbosa, no Pátio de Eventos Maestro Madureira. Por lá, as apresentações já começaram a rolar desde o último sábado (19), recebendo nomes como Mano Walter, Jéssica Caitano e Hungria. De quinta (24) a sábado (26), algumas das atrações que subirão ao palco Pernambuco Meu País, em Triunfo, são Paulo Miklos, Walkyria Santos, Jorge de Altinho, Calcinha Preta, Trio Parada Dura e The Fevers.