Curso gratuito ensina fuxico a mulheres da Ilha de Itamaracá

Curso 'Fuxiqueiras da Ilha' ocorre na Ilha de Itamaracá (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

A tradição como ponto de partida para o empreendedorismo e a autonomia feminina é o eixo central do curso “Fuxiqueiras da Ilha”, que tem início nesta quarta-feira (23), no Centro Cultural Estrela de Lia, na praia de Jaguaribe, em Itamaracá. Com dois módulos de formação gratuita, a iniciativa visa resgatar e reinventar o fuxico, técnica têxtil popular no artesanato brasileiro, como linguagem de expressão criativa, conexão comunitária e ferramenta de geração de renda.

O primeiro módulo, viabilizado por emenda parlamentar via Ministério da Cultura, será focado no aprendizado do fuxico, explorando padrões e criações inspiradas em Lia de Itamaracá. As aulas serão conduzidas por Gabrielly Dantas, estilista, empreendedora da Ilha e cofundadora da Casa de Sal e do brechó Cabrochas, com assistência técnica da mãe, Edna Dantas, artesã de fuxico e educadora socioambiental.

Já o segundo integra o projeto Economia da Ciranda – Moda e Culinária Tradicional das Mulheres da Ilha, contemplado pelo edital “Empoderamento de Mulheres Negras”, da Fundação Banco do Brasil. Nessa etapa, as participantes irão desenvolver uma coleção cápsula a partir do fuxico, além de iniciarem o processo de formalização de uma associação e da criação da marca própria “Fuxiqueiras da Ilha”.

Para a coordenadora do curso, a jornalista e produtora cultural Michelle de Assumpção, a iniciativa nasce da vocação da comunidade para o fazer manual. “Itamaracá sempre teve uma forte relação com o artesanato. Uma das nossas inspirações são os figurinos de Lia de Itamaracá, que há décadas comunica sua arte também pela moda. Essa formação é uma forma de fortalecer a vocação do Centro Cultural Estrela de Lia de trabalhar com e para a sua própria comunidade”, afirma Michelle.