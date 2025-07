Público é convidado a intervir em figurino de artista na Fenearte

O artista e produtor de moda Cadu Sales apresenta uma experiência inédita na 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). Intitulada Listrado em Dois Atos, a performance será realizada neste sábado, no Espaço Moda, durante o intervalo dos desfiles. Criada especialmente para o evento, a ação convida o público a participar ativamente do processo criativo, transformando o figurino do artista em uma tela viva de intervenção coletiva

Listrado em Dois Atos transcende as fronteiras da arte contemplativa, convidando os participantes a intervir diretamente no figurino do artista, através da técnica do grafismo. Munidos de pinceis e tintas, os espectadores terão a oportunidade de estampar listras no figurino de Cadu, inspiradas nas icônicas bolsas de feira. Essa interação cria um diálogo dinâmico entre o criador e o público, celebrando a estética do cotidiano e a riqueza cultural presente nas feiras populares.



A performance será dividida em dois momentos distintos, refletindo a evolução e a acumulação das intervenções ao longo do tempo. No primeiro ato, o figurino de Cadu Sales se apresentará como uma tela em branco, aguardando as primeiras camadas de participação. No segundo ato, a peça previamente estampada no primeiro ato será enriquecida pelas contribuições do público, revelando um novo figurino construído pela ação coletiva, um testemunho visível da interação e da criatividade compartilhada.



Cadu Sales, conhecido por resgatar as técnicas artesanais no desenvolvimento de estampas, desmistifica a arte e a aproxima do cotidiano. Busca com "Listrado em Dois Atos" ressaltar a importância do trabalho artesanal na criação de estampas autorais, incluindo a participação popular na construção da identidade cultural e artística, A performance não é apenas um espetáculo, mas um convite à reflexão sobre a autoria, a efemeridade e o impacto da coletividade na produção artística.

Anteriormente, Cadu já havia apresentado dentro da programação do Festival Pernambuco Meu País na cidade de Pesqueira, a performance Pernambuco Estampado utilizando a técnica do carimbo, onde público carimbou seu figurino. Agora, com a performance Listrado em Dois Atos, o artista dá continuidade a sua pesquisa sobre técnicas manuais de estamparia, dessa vesta através do grafismo.