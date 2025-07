25ª edição da Fenearte começa nesta quarta-feira (9), em Olinda

A 25º edição da Fenearte acontece de 9 a 20 de julho no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda (Foto: Nivaldo Fran/DP Foto)

Com a expectativa de atrair mais de 320 mil pessoas neste ano, a 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) abre as portas nesta quarta-feira (9), a partir das 14h. O evento, que reúne mais de 5 mil artesãos e expositores, do estado, de outras partes do Brasil e do exterior, acontece até o dia 12 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Com o aporte de R$ 15 milhões do governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a organização da Fenearte espera superar os números alcançados em 2024. No ano passado, a feira teve impacto econômico de R$ 108 milhões, recebeu cerca de 320 mil pessoas e teve 98,6% de aprovação do público.

Neste ano, celebrando a própria memória do evento, a Fenearte faz uma homenagem às feiras livres de todo o estado com o tema “A Feira das Feiras”. Os ingressos podem ser adquiridos nos sites da Fenearte e Adepe, e também em pontos físicos.

Com a participação de 5 mil artesãos e expositores e cerca de 700 espaços de comercialização, a Fenearte terá 12 dias de evento. De acordo com a governadora do estado, Raquel Lyra, a Fenearte chega em cada recanto do estado para mostrar a potência de Pernambuco por meio da gastronomia e da cultura, com o palco ‘Pernambuco meu país’, que dará espaço para apresentações culturais e artísticas.

Ainda segundo Raquel, a cultura pernambucana é o que move parte da economia do estado, gerando emprego, renda e fazendo com que os artistas locais possam poder viver da sua arte com dignidade.

Para o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira, o evento é um grande expositor do artesanato pernambucano, movimentando a economia além dos dias de evento, já que as encomendas para os artesãos continuam acontecendo ao longo do ano.

Transporte gratuito

Para esta edição, a Fenearte ampliou seus traslados gratuitos para cinco shoppings: além do Recife, RioMar, Tacaruna e Patteo, também haverá ônibus com origem e destino no Plaza Casa Forte.

Todos os shoppings contarão com pontos de embarque e desembarque em seus estacionamentos, com trajetos diários das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h, aos sábados e domingos. Os visitantes que optarem por ir de transporte particular até o Pernambuco Centro de Convenções, poderão utilizar o estacionamento do local. O valor cobrado pela empresa é de R$ 12 para a primeira hora, com acréscimo de R$ 6 por hora adicional ou fração, sendo o valor máximo a ser pago de R$ 30.

Serviço

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários: Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos: Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).