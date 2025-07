25ª Fenearte: feira começa nesta quarta-feira (9)

O evento é uma vitrine para cinco mil artesãos e expositores, que esperam bater recorde de vendas. Este ano, o evento traz este ano o tema "A Feira das Feiras", em homenagem à própria história e às feiras livres de Pernambuco (Foto: Marina Torres/ DP Foto)

Com a expectativa de movimentar mais de R$ 108 milhões em negócios, a 25ª Fenearte começou nesta quarta-feira (9), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, no Grande Recife, e segue até o dia 20 de julho. Durante os 12 dias de evento, a feira deve atrair mais de 320 mil visitantes.

O evento é uma vitrine para cinco mil artesãos e expositores, que esperam bater recorde de vendas. Este ano, o evento traz este ano o tema “A Feira das Feiras”, em homenagem à própria história e às feiras livres de Pernambuco, lugares que deram espaço para o surgimento de grandes artesãos pernambucanos.

O mestre Miro, Ermírio José da Silva, de Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco, é reconhecido pela sua arte de bonecos e mamulengos e participa da Fenearte desde a sua edição inicial. Ele conta que trouxe cerca de 700 peças e pretende vender todas elas nos dias de evento. “A gente vai bater o recorde de vendas, eu acredito. Temos itens que vão de R$ 20 a R$ 1.200 reais dependendo do tamanho”, disse.

Entre a variedade de trabalhos com os mamulengos, ele cita a boneca “Maria Grande” como uma das artes de maior êxito. “Ganhei o mundo com ela, fui para a França, Portugal, tudo através dessa feira e fiquei conhecido”, disse.

A professora recifense Ana Paula Barros, que visita a Fenearte todos os anos, trouxe a filha Ana Júlia para conferir o dia de abertura do evento. “Acho o evento super válido porque representa a cultura do Nordeste inteiro e também de outros países, mas eu sempre venho, principalmente, para observar o que nosso povo produz”, disse. Ana Paula revela que é apaixonada pelo artesanato em madeira e que já estava ali pesquisando os preços para as próximas compras.

A Fenearte também abre espaço para diversas linguagens artísticas como as artes plásticas. Dentro desse universo está o espaço cultural e coletivo de arte urbana “A Casa do Cachorro Preto”, que participa pela primeira vez da feira com exposições de obras do artista plástico Raoni Assis e da ilustradora Carolina Noêmia, com a série "Catita”. O espaço trouxe cerca de mil reproduções de desenhos, entre outras obras originais.

A coordenadora da Casa, Sheila Oliveira, conta que as artes variam entre R$ 15 a R$ 2.500 de acordo com o estilo e a modalidade. “Aqui temos peças que variam de R$ 15, que é um cartão postal, passando por itens de R$ 60, até os originais que estão em torno de R$ 2 mil”, disse. Segundo ela, apesar de ser a estreia na feira, a expectativa é bem positiva para as vendas. “A gente quer sair de mão vazia daqui e vender tudo. Estamos fazendo qualquer negócio com os clientes”, disse.

Investimentos do estado



A governadora do estado, Raquel Lyra, ressaltou o investimento do governo de Pernambuco realizado nesta edição do evento. “Este ano, de maneira direta, o governo investe R$ 15 milhões na feira. O governo vem aportando, a cada ano, uma soma maior de recursos para garantir uma melhor experiência e acolhimento aos nossos artesãos. Neste ano, são mais de cinco mil artesãos presentes, 300 estandes e 700 pontos de venda, com a certeza de que no ano que vem a feira será ainda maior”, afirma.

Raquel também reforçou a parceria do governo com o Sebrae Pernambuco e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) no programa Pernambuco Artesão. “Somente neste ano, pelas jornadas de imersão e formação dos nossos artesãos, foram 150 artesãos que trabalharam melhor a sua arte e a forma de comercialização. Eles vão estar aqui em um espaço especial também dedicado a que outros artesãos possam participar dessas jornadas criativas junto com a gente”, disse.

Expectativas da organização



Segundo a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, a expectativa da organização do evento é de ultrapassar os números da 24ª edição, com a geração de cerca de R$ 108 milhões em negócios, durante e após os 12 dias de feira, além de atrair mais de 320 mil visitantes. Camila destaca ainda a potência econômica da Fenearte, que celebra 25 anos de história, posicionando Pernambuco não só para outros estados, como também para outros países, sendo uma vitrine para a geração de emprego e renda.

Transporte gratuito



Para esta edição, a Fenearte ampliou seus traslados gratuitos para cinco shoppings: além do Recife, RioMar, Tacaruna e Patteo, também haverá ônibus com origem e destino no Plaza Casa Forte.



Todos os shoppings contarão com pontos de embarque e desembarque em seus estacionamentos, com trajetos diários das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h, aos sábados e domingos. Os visitantes que optarem por ir de transporte particular até o Pernambuco Centro de Convenções, poderão utilizar o estacionamento do local. O valor cobrado pela empresa é de R$ 12 para a primeira hora, com acréscimo de R$ 6 por hora adicional ou fração, sendo o valor máximo a ser pago de R$ 30.

Serviço:

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).