Feira Moda Nordeste projeta R$ 80 milhões em negócios e fortalece economia regional

A Moda Nordeste virou tradição na região (Foto: Divulgação)

A 14ª edição da Feira Moda Nordeste será realizada entre os dias 15 e 17 de julho no Polo Comercial de Caruaru, no Agreste, e deve movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios.

Com foco no setor de calçados, bolsas e acessórios, o evento têm edições semestrais e reúne cerca de 300 marcas nacionais e internacionais, com expectativa de atrair mais de mil visitantes por dia; entre lojistas, atacadistas e representantes de vários estados do Nordeste.

Desse modo, a feira se consolidou como um dos principais encontros do setor na região, e em 2025 contará com mais de 100 expositores. Lojistas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe terão acesso a lançamentos e tendências, com a oportunidade de antecipar suas compras para o segundo semestre.

Além de aquecer as vendas do setor, o evento tem impacto direto em outras áreas da economia local, como hotelaria, transporte e alimentação, que estão entre os segmentos mais beneficiados, gerando renda para Caruaru e municípios vizinhos.



Sustentabilidade e negócios

Segundo os organizadores, além de servir como uma vitrine de oportunidades para o setor varejista e atacadista, fortalecendo as relações comerciais e impulsionando os negócios na região, a edição deste ano mantém o compromisso com a sustentabilidade. Assim, a coleta de materiais recicláveis e o descarte adequado de resíduos fazem parte das diretrizes repassadas aos expositores.



“Práticas sustentáveis fazem parte da rotina da feira e mostram nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável. Estamos contribuindo não só para a preservação do meio ambiente, mas também para reduzir os impactos ambientais enquanto movimentamos a economia local”, afirma uma membra da comissão organizadora, Silvia Furtado.