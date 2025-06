Leandra Leal é celebrada no Cine-PE com o troféu Calunga de Ouro

A atriz carioca Leandra Leal, que estreou no Cine PE há 27 anos e voltou a ele em diversas ocasiões, será uma das homenageadas no festival

Atriz Leandra Leal será homenageada no Cine-PE (Foto: Guilherme Burgos/Divulgação)

Na segunda edição do Cine-PE, realizada em 1998, A Ostra e o Vento encantou o público que lotou o Teatro Guararapes, saindo de lá com o Calunga de Melhor Filme. Sob a direção de Walter Lima Jr., o longa reuniu o veterano Lima Duarte e uma jovem, já cheia de talento, Leandra Leal em sua primeira atuação no cinema. Neste sábado (14), após muitas vindas ao festival, ela retorna como uma das grandes atrizes de sua geração para receber o Calunga de Ouro, concedido aos homenageados.

“Dá vontade de levar a minha família inteira”, festeja a atriz, em conversa exclusiva com o Viver. Após dar à luz Damião, seu primeiro filho biológico, no ano passado, ela retoma os compromissos profissionais ocupando um lugar de honra no mesmo festival que a viu despontar. “Esse reconhecimento me faz olhar para mim mesma. É como se eu dissesse: ‘Olha onde cheguei’. Depois de quase um ano de pausa, volto com outra perspectiva, refletindo sobre o caminho que percorri”, destaca ela, que em 2012 levou o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em Estamos Juntos.

A relação com o Cine-PE se soma a muitas outras memórias construídas na capital pernambucana. Entre 2003 e 2010, Leandra namorou o músico Lirinha, vocalista do Cordel do Fogo Encantado. “Boa parte da minha juventude eu passei no Recife”, relembra. Foi também na cidade que gravou cenas marcantes das duas temporadas de Justiça, vivendo Kellen, a única personagem a retornar na continuação da série, lançada em 2024.

Além de ser homenageada, a carioca prestigia a sessão do seu novo filme, Os Enforcados, exibido também neste sábado, fora da competição. Na trama, Leandra vive Regina, enquanto o pernambucano Irandhir Santos interpreta Valério, seu marido. O casal desfruta de uma vida confortável na Zona Oeste do Rio, sustentada pelo império do jogo do bicho da família de Valério.

Movido pela ambição da esposa, ele aposta numa jogada que ambos acreditam ser infalível. O longa marca o reencontro com o diretor Fernando Coimbra, com quem ela trabalhou no thriller O Lobo Atrás da Porta, na pele da protagonista Rosa. “Foi um dos processos mais incríveis da minha vida. Quando ele me chamou de novo, nem li o roteiro. Aceitei na hora”, afirma.

O Cine PE é o primeiro evento de Leandra desde que encerrou, em abril, seu vínculo de 30 anos com a TV Globo. Ao longo desse tempo, viveu personagens marcantes como Yanka (Explode Coração) e Maria do Rosário (Cheias de Charme). “Sou muito grata pela história que construí lá. Agora, estou animada com tudo o que ainda está por vir”, diz ela, que se dedica a projetos autorais, como a série A Vida Pela Frente.