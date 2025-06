Abertura do Cine PE movimenta o Recife na noite desta segunda (9)

29ª edição do festival segue sua programação até o domingo, dia 15, e traz 'A Melhor Mãe do Mundo' como filme de abertura

Filme de Anna Muylaert estreia no festival como parte da competição de longas (Divulgação)

O audiovisual brasileiro e pernambucano continua seu ano celebrativo em um de seus berços cinematográficos. Até domingo, 15 de junho, o 29º Cine PE - Festival do Audiovisual ocupa o Cine Teatro do Parque com as mostras competitivas de longas e curtas-metragens, em exibições gratuitas, enquanto o Cinema São Luiz retorna à grade do evento sediando as mostras paralelas Grandes Festivais, Lei Paulo Gustavo e Panorama Paraíba, durante o fim de semana.

Nesta segunda ocorre a abertura do evento, que conta com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e com a exibição do novo longa-metragem de Anna Muylaert (de Que Horas Ela Volta?), A Melhor Mãe do Mundo.

O festival segue sua programação de 38 filmes. Na competição de longas, as obras são A melhor mãe do mundo (SP), de Anna Muylaert, O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua (SP), de Mariana Soares e Bruno Mazzoco, Senhoritas (PE), de Mykaela Plotkin, Itatira (SP), de André Luíz Garcia, e Nem Toda História de Amor Acaba em Morte (PR), de Bruno Costa.



Já entre os curtas exibidos nesta terça, a competição pernambucana, vai trazer Babalu é Carne Forte, de Xulia Doxagui, e O Carnaval é de Pelé, de Daniele Leite e Lucas Santos, enquanto a nacional exibe o curta paulista Kabuki, dirigido por Tiago Minamisawa. Ao todo são sete curtas-metragens na disputa pernambucana e nove na brasileira (sendo um deles pernambucano).

Este ano, o Cine PE terá como homenageados o ator e diretor gaúcho Júlio Andrade e a atriz, diretora e produtora carioca Leandra Leal, que protagoniza, ao lado do pernambucano Irandhir Santos, o aguardado suspense Os Enforcados, de Fernando Coimbra (diretor do aclamado O Lobo Atrás da Porta, também protagonizado pela atriz homenageada), que será exibido em sessão hors-concours no sábado, dia 14. Os vencedores das mostras competitivas serão anunciados na cerimônia de premiação do domingo, no Cine Teatro do Parque, ocasião em que serão entregues os troféus Calunga de Prata.

Em um ano de forte protagonismo pernambucano na cena cinematográfica mundial, com O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, recém-premiado no Festival de Cannes e pronto para desembarcar em solo brasileiro no segundo semestre, o Cine PE se aproxima das três décadas completas em mais um ano de celebração da variedade fílmica e artística do país.