Longa pernambucano 'Senhoritas' é hino ao amor em qualquer idade

Analu Prestes e Tânia Alves são as protagonistas do filme, que estreou na competição do 29º Cine-PE

Filme demonstra notável maturidade estética da diretora estreante em longa de ficção Mykaela Plotkin (Divulgação)

Várias nuances da sexualidade e do amor na terceira idade resplandecem em Senhoritas, da diretora pernambucana Mykaela Plotkin. Analu Prestes, Tânia Alves, Clarissa Pinheiro e Genésio de Barros protagonizam esta história cheia de humor, beleza e sensualidade que põe em pauta as diversas possibilidades de afeto do corpo idoso.

Exibido no 29º Cine-PE como parte da competição oficial de longas-metragens, Senhoritas fala de Livia (vivida por Analu), uma arquiteta aposentada que, no seu aniversário, recebe uma antiga amiga, Luci (Tânia Alves), que estava morando fora do país há muitos anos. Esse reencontro mobiliza a rotina da protagonista, seu casamento e a relação com sua família.

Estreante em longa de ficção, Mykaela Plotkin explora com delicadeza e perícia cinematográfica as diferentes camadas do desejo na idade avançada, apoiada em interpretações corajosas e fisicamente entregues de todo o elenco. A leveza e o texto inteligentemente cômico completam a experiência, que é ainda mais uma oportunidade do povo recifense assistir a sua cidade como cenário de pulsões e amores.

Ao Viver, Tânia Alves exalta o talento da cineasta. "Mykaela Plotkin é uma ruivinha ninja que já está conquistando o mundo em vários festivais internacionais. É uma noite gloriosa e inesquecível para mim poder lançar esse filme para os brasileiro. É um filme sobre etarismo e sexo na terceira idade, feito de maneira muito bonita", destaca.

Clarissa Pinheiro interpreta Cora, filha da personagem principal, e também comemora a chegada do filme ao Cine-PE. "É um trabalho que tive o maior carinho do mundo em fazer. Gravamos ainda na pandemia, quase quatro anos atrás, ter a chance de ver pronto é muito gratificante para todas nós que participamos", afirma a atriz pernambucana. Aplaudido com entusiasmo pela plateia lotada do Teatro do Parque, Senhoritas é mais um belo trabalho de uma programação ímpar e de notável destaque feminino, dentro e fora da tela.