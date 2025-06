Elenco de 'A Melhor Mãe do Mundo' celebra filme de Anna Muylaert

Em conversa exclusiva com o Viver, Shirley Cruz e Luedji Luna falam sobre experiência das filmagens e complexidades do longa exibido no Cine-PE

Shirley Cruz e Luedji Luna, no Recife, lançando 'A Melhor Mãe do Mundo' (Foto: Felipe Souto Maior)

O impulso da proteção maternal fala mais alto em Gal (interpretada por Shirley Cruz) do que qualquer outro sentimento. Na trama de A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (de Durval Discos e Que Horas Ela Volta?), a protagonista em questão é uma catadora que vive em um relacionamento abusivo com Leandro (papel de Seu Jorge) e, ao ser agredida novamente, resolve fugir com os filhos (Rhianna Barbosa e Benin Ayo) para o outro lado de São Paulo, enquanto faz os pequenos acharem que estão apenas vivendo uma grande aventura de acampamento.

Emocionando a plateia e a própria equipe do filme durante a sessão de abertura do Cine-PE, A Melhor Mãe do Mundo se mostra ao mesmo tempo uma experiência cheia de humor (graças à presença espirituosa dos dois atores mirins) e também um drama dolorido sobre ciclos de violência contra as mulheres, em particular da periferia.

Em conversa exclusiva com o Viver, Shirley expõe que seu processo pessoal de maternidade foi essencial para transmitir verdade na relação com as crianças. “Minha filha, agora com três anos, era nenenzinha quando gravamos. Do ponto de vista biológico, tudo só volta para o lugar quando a criança faz dois anos, então eu fiz essa personagem totalmente aberta, remexida, sentida”, relembra a atriz. “Essa aproximação aconteceu de forma muito orgânica nas filmagens e ensaiamos com todo o cuidado, já que esse assunto tão delicado não podia ser colocado na integridade para eles”.

A cantora Luedji Luna faz sua estreia no cinema interpretando Valdete, prima de Gal, que lhe oferece abrigo e ganha um papel importante na segunda parte do filme. Ela explica que sua personagem é um contraponto à protagonista. “Valdete não se expõe no mundo nem luta para fugir daquela realidade. Ela se mantém naquele lugar de violência e até estimula a prima a permanecer naquela relação, só que numa perspectiva de proteção. É a típica mulher que foi programada para naturalizar a violência e o desrespeito, mas, ainda assim, ela tem uma dignidade, então é uma personagem difícil também”, afirma.

A estreia nos cinemas brasileiros de A Melhor Mãe do Mundo está marcada para 7 de agosto.