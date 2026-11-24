Segundo a investigação, Pâmella é suspeita de fazer parte do núcleo financeiro da quadrilha que teria movimentado R$ 78,8 milhões nos últimos anos. Ela é casada com Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira , o suposto líder do grupo, e ficou dois dias presa na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na Zona Oeste do Recife.

A Justiça de Pernambuco concedeu prisão domiciliar à esposa do homem suspeito de liderar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, alvo da Operação Capital Reverso, deflagrada pela Polícia Civil na última terça-feira (17). A decisão que mandou Pâmella Alanny Silva, de 28 anos, para casa foi assinada na quinta-feira (19).

Os dois foram detidos enquanto tentavam fugir das autoridades, segundo a Polícia Civil. Rodrigo Leonardo segue preso no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

O casal mantinha uma vida de alto padrão e vivia em um apartamento de luxo na orla de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana da capital. No local, a polícia encontrou um macaco-prego de estimação, comprado por R$ 60 mil em 2023.

Decisão

O Diario de Pernambuco teve acesso ao documento que determinou a domiciliar para Pâmella. Nos autos, o juiz da 10ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), João Guido Tenório de Albuquerque, afirma que a investigada é responsável por uma filha menor de 12 anos.

A decisão determinou, ainda, uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar integral, proibição de contato com demais investigados, vedação ao uso de redes sociais e saídas restritas a emergências médicas, intimações judiciais ou situações escolares.

Outra investigada

Na mesma decisão, o juiz estendeu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica a outra investigada no caso, Maria Fernanda Morais Vasconcelos Sobral, de 24 anos, por motivo semelhante. Ela é mãe de duas crianças menores de 12 anos – uma delas de 4 meses, em fase de lactação, e a outra de 2 anos e 6 meses.

Maria Fernanda também é apontada como integrante do núcleo financeiro e deverá ficar recolhida em casa, com monitoração eletrônica e as mesmas restrições de contato, uso de redes sociais e regras para saídas médicas, judiciais ou escolares.

O Diario de Pernambuco procurou a defesa das citadas, mas não obteve retorno.









