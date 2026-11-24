Um casal viralizou nas redes sociais após publicar o resgate de uma lagartixa que ficou presa numa fresta de concreto no chão de um condomínio residencial no último domingo (22). O episódio aconteceu no bairro de Candeias, localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
Ao avistarem a cena, o tatuador Netto Caúla e a ilustradora Isabelle Medeiros procuraram formas de ajudar o animal sem ferí-lo. Utilizando um fio, uma chave de fenda e um palito, eles conseguiram libertar a lagartixa, que logo correu para longe.
Confira o vídeo
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