O animal é uma fêmea da espécie macaco-prego, de 3 anos, com documentação e origem legal. Desde a apreensão, o bicho está no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), na Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O macaco encontrado em um apartamento de um suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas, no Grande Recife, tinha sinais de maus-tratos e queimaduras de segundo grau, segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente ( CPRH ). O suspeito foi alvo da Operação Capital Reverso , deflagrada pela Polícia Civil, na terça-feira passada (17), que também apura suposta lavagem de dinheiro.

No Cetras, o animal passou por avaliação veterinária e nutricional. Segundo a CPRH, as marcas de queimaduras teriam sido provocadas por falta de troca de fraldas no animal.

A macaca passará por período de assistência e recuperação para entrar em reabilitação, até obter condições apropriadas para ser reintroduzida à natureza ou encaminhada para local de criação legalizado.

“Não há ainda um prazo estimado para cada etapa; depende das respostas clínicas e da evolução da reabilitação”, destacou a agência.

Multa

Imagens cedidas pela corporação mostram onde o animal vivia, em uma jaula dentro de um apartamento de luxo na orla de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana da capital.

O dono do bicho é Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira, apontado pela polícia como líder de um esquema criminoso que movimentou R$ 78,8 milhões nos últimos 3 anos. Ele teria comprado a macaca por cerca de R$ 60 mil em 2023, segundo a PCPE.

Embora o animal tenha sido adquirido de forma regular, os indícios de maus-tratos permitem aplicação de multa, por caracterizar crime, apontou a CPRH. O valor não foi informado.

Além disso, se constatada a exposição do animal na internet sem autorização do órgão, o que também poderia configurar crime, pode acarretar nova multa a ser aplicada pela Gerência de Gestão da Fauna da CPRH.





