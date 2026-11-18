Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira, de 33 anos, também se apresentava como um empresário do ramo de criptomoedas

Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira, de 33 anos, foi preso suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (Foto: Reprodução)

O homem preso nesta terça-feira (17), apontado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como líder de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, já foi alvo de um processo por pirataria e se apresentava como um empresário do ramo de criptomoedas. Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira tem 33 anos e vivia uma vida de alto padrão.

Rodrigo foi denunciado por vender equipamentos de captação clandestina de sinal de TV. O processo teve início em 2019 e ainda corre na Justiça. Agora, ele é suspeito de liderar um esquema que movimentou 78 milhões nos últimos três anos, segundo divulgou a polícia em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18).

Segundo as investigações da Operação Capital Reverso, o suspeito operava cerca de seis empresas de fachada para movimentar e lavar o dinheiro obtido com as atividades ilícitas. O esquema também envolvia o uso de CNPJs e contas bancárias registrados em nome de outras pessoas, entre elas a esposa de Rodrigo, Pamela Alanny Silva, que também foi presa.

"A gente foi até o local, a empresa nunca funcionou de fato, não tem funcionário também. Na verdade, é só um correio eletrônico que tinha para receber e-mails e comunicações", detalhou o delegado Ney Luiz.



Indicados pela polícia como integrantes do núcleo de comando da organização criminosa, Rodrigo e Pamela mantinham um padrão de vida elevado. O casal morava em um apartamento avaliado em R$ 3 milhões, localizado em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Entre os bens associados aos investigados estavam carros importados e até um macaco mantido como animal de estimação, que teria sido adquirido por R$ 60 mil.



"Ele ostentava bastante. Inclusive, foi o que chamou a atenção da investigação: ele estava sempre postando alguma coisa com a Ferrari, com carros de luxo e nesse apartamento de luxo dele lá na orla", detalhou a autoridade policial.

Os dois tentaram fugir da polícia antes mesmo da deflagração da operação, ainda na terça. No entanto, foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda no Recife, segundo a polícia.

Prisões e decisões judiciais



Após as prisões, Rodrigo e Pamela passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (18), quando tiveram as detenções homologadas pela Justiça. O Diario de Pernambuco teve acesso às decisões judiciais.

Rodrigo foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Pamela está custodiada na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na Zona Oeste da capital.

Durante a audiência, a defesa de Rodrigo solicitou a revogação da prisão ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar. Entre os argumentos apresentados estão o fato de o investigado ter asma e hipertensão, além de ser pai de uma criança de 7 anos. O pedido será analisado pelo juízo responsável pelo processo.

Além do casal, outras nove pessoas foram alvo de mandados de prisão, enquanto duas foram detidas em flagrante durante a operação. Três investigadas permanecem foragidas: uma irmã de Rodrigo, que estaria no Paraná, e outras duas mulheres de Pernambuco, suspeitas de atuar como laranjas do esquema.



Veículos de luxo apreendidos



A operação também resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. Entre os bens recolhidos pela Polícia Civil estão cinco veículos: um Porsche Macan, uma Toyota SW4, dois sedãs BMW 320i e um Jeep Compass.

Juntos, os automóveis têm valor estimado entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,7 milhão, considerando os preços de mercado apurados pela reportagem.

Os policiais também apreenderam equipamentos eletrônicos e dispositivos relacionados ao acesso a carteiras de criptomoedas, que poderão auxiliar no rastreamento das movimentações financeiras investigadas.