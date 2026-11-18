Suposto líder de esquema de tráfico e lavagem de dinheiro já foi investigado por pirataria
Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira, de 33 anos, também se apresentava como um empresário do ramo de criptomoedas
Publicado: 18/11/2026 às 15:47
Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira, de 33 anos, foi preso suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (Foto: Reprodução)
O homem preso nesta terça-feira (17), apontado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como líder de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, já foi alvo de um processo por pirataria e se apresentava como um empresário do ramo de criptomoedas. Rodrigo Leonardo Siqueira Rodrigues de Oliveira tem 33 anos e vivia uma vida de alto padrão.
Rodrigo foi denunciado por vender equipamentos de captação clandestina de sinal de TV. O processo teve início em 2019 e ainda corre na Justiça. Agora, ele é suspeito de liderar um esquema que movimentou 78 milhões nos últimos três anos, segundo divulgou a polícia em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18).
Segundo as investigações da Operação Capital Reverso, o suspeito operava cerca de seis empresas de fachada para movimentar e lavar o dinheiro obtido com as atividades ilícitas. O esquema também envolvia o uso de CNPJs e contas bancárias registrados em nome de outras pessoas, entre elas a esposa de Rodrigo, Pamela Alanny Silva, que também foi presa.
"A gente foi até o local, a empresa nunca funcionou de fato, não tem funcionário também. Na verdade, é só um correio eletrônico que tinha para receber e-mails e comunicações", detalhou o delegado Ney Luiz.
Indicados pela polícia como integrantes do núcleo de comando da organização criminosa, Rodrigo e Pamela mantinham um padrão de vida elevado. O casal morava em um apartamento avaliado em R$ 3 milhões, localizado em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Entre os bens associados aos investigados estavam carros importados e até um macaco mantido como animal de estimação, que teria sido adquirido por R$ 60 mil.
"Ele ostentava bastante. Inclusive, foi o que chamou a atenção da investigação: ele estava sempre postando alguma coisa com a Ferrari, com carros de luxo e nesse apartamento de luxo dele lá na orla", detalhou a autoridade policial.
Os dois tentaram fugir da polícia antes mesmo da deflagração da operação, ainda na terça. No entanto, foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda no Recife, segundo a polícia.
Prisões e decisões judiciais
Após as prisões, Rodrigo e Pamela passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (18), quando tiveram as detenções homologadas pela Justiça. O Diario de Pernambuco teve acesso às decisões judiciais.
Rodrigo foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Pamela está custodiada na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na Zona Oeste da capital.
Durante a audiência, a defesa de Rodrigo solicitou a revogação da prisão ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar. Entre os argumentos apresentados estão o fato de o investigado ter asma e hipertensão, além de ser pai de uma criança de 7 anos. O pedido será analisado pelo juízo responsável pelo processo.
Além do casal, outras nove pessoas foram alvo de mandados de prisão, enquanto duas foram detidas em flagrante durante a operação. Três investigadas permanecem foragidas: uma irmã de Rodrigo, que estaria no Paraná, e outras duas mulheres de Pernambuco, suspeitas de atuar como laranjas do esquema.
Veículos de luxo apreendidos
A operação também resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. Entre os bens recolhidos pela Polícia Civil estão cinco veículos: um Porsche Macan, uma Toyota SW4, dois sedãs BMW 320i e um Jeep Compass.
Juntos, os automóveis têm valor estimado entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,7 milhão, considerando os preços de mercado apurados pela reportagem.
Os policiais também apreenderam equipamentos eletrônicos e dispositivos relacionados ao acesso a carteiras de criptomoedas, que poderão auxiliar no rastreamento das movimentações financeiras investigadas.