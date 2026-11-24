Um parecer contábil elaborado pelo próprio MPPE aponta que R$ 2.853.811,03 desse montante teriam sido pagos pela Prefeitura de Abreu e Lima à empresa, principalmente por serviços relacionados à aquisição de mobiliário e móveis planejados. A movimentação levantou questionamentos porque a atividade principal da firma, conforme seu cadastro, é o fornecimento de alimentação e hospedagem.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) está investigando possíveis irregularidades em contratos públicos que somam R$ 14.088.100,56 e envolvem a empresa JT de Souza Restaurante Ltda. ME. A portaria foi assinada pela promotora Fabiana Kiuska Seabra dos Santos, da 4ª Promotoria de Justiça de Abreu e Lima, e publicada no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (24).

O caso chegou à Promotoria de Abreu e Lima por meio de uma comunicação da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Petrolina, que encaminhou informações baseadas em um Parecer Técnico Preliminar, produzido pelo Núcleo de Auditoria e Perícia Contábil do MPPE.

Ao consultar o portal Tome Conta, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e os portais da transparência da Prefeitura e da Câmara de Abreu e Lima, a promotoria não localizou contratos, empenhos ou pagamentos em nome da JT de Souza Restaurante Ltda.

Os registros dos empenhos mencionados no parecer contábil, no entanto, aparecem associados à MBARROS Indústria de Móveis Ltda. Os objetos, valores e finalidades das contratações apresentam semelhanças com os dados atribuídos à JT de Souza no levantamento.

O parecer aponta ainda que as contratações realizadas em 2023 e 2024 tiveram origem na adesão à ata de registro de preços da Prefeitura de Ipojuca.

A diferença entre as informações do parecer e os registros disponíveis nos sistemas públicos levou o MPPE a solicitar esclarecimentos sobre as fontes utilizadas na análise e uma possível relação entre as duas empresas. A promotoria também alterou a classificação da JT de Souza Restaurante no sistema interno, de “investigada” para “noticiada”.

A Prefeitura e a Câmara de Abreu e Lima receberam prazo de dez dias para informar se mantiveram contratos com a JT de Souza Restaurante desde 2021. Em caso positivo, deverão encaminhar os processos completos de contratação, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

A prefeitura também terá de identificar o credor relacionado a cinco ajustes citados no parecer contábil e apresentar os respectivos contratos e notas de empenho.

Já a Promotoria de Justiça de Petrolina terá 15 dias para esclarecer a origem das informações utilizadas no parecer, informar se há relação entre as empresas citadas e atualizar a promotoria sobre o andamento do procedimento instaurado naquele município.

A instauração do inquérito também foi comunicada ao Conselho Superior do MPPE, à Corregedoria-Geral e ao centro de apoio operacional responsável pela área de patrimônio público.

Até a publicação da portaria, o documento não apresentava respostas da Prefeitura de Abreu e Lima, da Câmara Municipal, da Prefeitura de Ipojuca ou das empresas mencionadas.



Procurada, a Prefeitura de Abreu e Lima informou que não irá se pronunciar sobre o caso.