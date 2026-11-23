Órgão solicitará ao DER-PE informações sobre o andamento dos serviços e laudo técnico que ateste a segurança de prédios e vias internas da instituição

Campus do IFPE no Cabo de Santo Agostinho (IFPE/Divulgação)

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as obras de contenção de erosões, estabilização de encostas e drenagem pluvial no entorno do campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Os serviços também abrangem a Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).



A iniciativa busca fiscalizar a execução de três contratos firmados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), identificados pelos números 034/2025, 007/2026 e 011/2026. As intervenções são necessárias diante de um processo erosivo considerado severo, provocado pelo atraso e pela ausência de drenagem pluvial nas obras da rodovia PE-033.



Dados do Portal da Transparência apontam que os contratos em questão somam R$ 25.054.533,78. Desse total, R$ 12.697.999,99 correspondem ao Contrato nº 007/2026, firmado com o Consórcio Mercês; R$ 1.194.280,92 ao Contrato nº 011/2026, com a Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.; e R$ 11.162.252,87 ao Contrato nº 034/2025, firmado com a Uniterra – União Terraplenagem e Construções Ltda.

De acordo com a portaria de instauração, o MPF tomou conhecimento de que o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PE), havia formalizado e iniciado medidas definitivas de contenção e infraestrutura geotécnica. A abertura do procedimento, no dia 17 de novembro, visa o acompanhamento da execução dos serviços de engenharia.

Diligências



Após a abertura do procedimento, o MPF determinou o envio de um ofício ao DER-PE para que o órgão apresente informações atualizadas sobre os contratos. Entre os questionamentos está o percentual de execução física dos serviços de tratamento da erosão e contenção realizados na entrada principal e no entorno do campus do IFPE, referentes ao Contrato nº 007/2026.



O MPF também quer saber se existe um laudo ou parecer técnico recente, assinado pela equipe de engenharia responsável pela fiscalização do Contrato nº 011/2026, que ateste que a estrutura física dos prédios e das vias internas do campus não está sujeita a riscos de desabamento, deslizamento de terra ou comprometimento estrutural.

