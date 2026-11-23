Inquérito civil vai apurar más condições do asfalto, falta de sinalização, ausência de faixas de pedestres e problemas de acesso em diferentes pontos da rodovia

Rodovia BR-104, no trecho de Caruaru, Agreste de Pernambuco (DNIT/divulgação)

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar problemas de conservação, sinalização e segurança no trânsito em diferentes trechos da BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Aberta no dia 18 de novembro pelo procurador Luciano Sampaio Gomes Rolim, a investigação cita problemas em pelo menos 13 pontos da rodovia, incluindo acessos a bairros, estabelecimentos comerciais, equipamentos de saúde e outras vias estaduais.



De acordo com o MPF, dentre os aspectos que serão apurados estão as más condições do asfalto e a falta de sinalização de uma curva acentuada em formato de “S”, no entroncamento com a PE-145, entre os quilômetros 39 e 43,1. Também é apurada a ausência de um retorno no acesso à PE-95, que leva ao município de Riacho das Almas.

Outro trecho citado fica entre o quilômetro 61,2, nas proximidades do acesso ao Hospital Mestre Vitalino, e o quilômetro 67,3, em frente ao 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (4º BPMPE). Nesse percurso, o MPF aponta desgaste da manta asfáltica e deficiência na sinalização horizontal e vertical.



A falta de drenagem pluvial nas proximidades do quilômetro 59,8, na entrada do Autódromo Internacional de Caruaru, também está entre os pontos investigados. A portaria menciona ainda a existência de uma escadaria improvisada para permitir que pedestres atravessem o muro divisor da pista, nas imediações do quilômetro 63,9, no sentido decrescente.



Já próximo ao quilômetro 64,8, nas imediações do Hotel City, o órgão aponta a ausência de faixa de pedestres junto a um redutor eletrônico de velocidade. Outras situações envolvem um retorno irregular de motocicletas próximo ao Terminal Rodoviário, no quilômetro 67,3, e a falta de faixas de travessia de pedestres nas vias locais que passam sob os viadutos de acesso aos bairros cortados pela rodovia.



Sinalização



O MPF pretende apurar ainda a ausência de redutores de velocidade e iluminação pública nas proximidades do quilômetro 62, na região do supermercado Atacadão e dos acessos ao Loteamento Alphaville e ao Polo Comercial de Caruaru.

Segundo o procurador, há também desgaste da sinalização horizontal nas agulhas de trânsito dos quilômetros 65 e 67, nos dois sentidos; dificuldades de entrada e saída de veículos no acesso à Universidade Maurício de Nassau, no quilômetro 68,2; e falta de sinalização adequada e desnível do acostamento nas proximidades do Centro de Abastecimento de Caruaru (Ceaca), no quilômetro 68.



No fim do trecho duplicado, no quilômetro 71,2, a investigação aponta a ausência de placas de advertência de “Mão Dupla Adiante”, para quem trafega no sentido decrescente, e de “Início de Pista Simples”, no sentido crescente.

A reportagem procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em busca de posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.