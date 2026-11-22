O flagrante ocorreu durante uma abordagem de rotina realizada pela equipe policial. Dois homens foram detidos

Os homens informaram que haviam saído de São Paulo em direção à Paraíba (Divulgação/PRF)

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesse sábado (21), na BR-116, em Salgueiro, no Sertão, suspeitos de transportar uma carga irregular de inibidores de apetite, anabolizantes, cigarros eletrônicos e perfumes sem nota fiscal. O material estava escondido em um caminhão que fazia o transporte de duas mudanças residenciais.

O flagrante ocorreu durante uma abordagem de rotina realizada pela equipe policial. Ao vistoriarem os compartimentos laterais do veículo de carga, os agentes encontraram 1.471 unidades de cigarros eletrônicos importados, 228 frascos de tirzepatida (princípio ativo de inibidores de apetite) acondicionados sem refrigeração, além de 40 frascos e 40 cartelas de anabolizantes. Também foram apreendidos 1.088 frascos de perfumes sem documentação fiscal.

Aos policiais, os detidos relataram que haviam saído do estado de São Paulo com destino à Paraíba. Segundo a versão apresentada pela dupla, além dos itens de mudança residencial, o caminhão transportava outras encomendas que seriam entregues em diferentes endereços ao longo do trajeto.

Os homens foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, que ficará responsável pela investigação e pelos procedimentos legais cabíveis ao caso.