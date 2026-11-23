Identificada como Emilly Vitória Lima da Silva, de 24 anos, a jovem era natural de Gravatá, no Agreste, e estava em uma vaquejada na cidade de Prata, na Paraíba

Emilly Vitória tinha 24 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma jovem pernambucana morreu após cair de um cavalo durante uma vaquejada na Paraíba. O caso aconteceu neste domingo (22). Emilly Vitória Lima da Silva tinha 24 anos e era natural de Gravatá, no Agreste.

O corpo de Emilly Vitória foi encontrado em uma estrada próxima ao Parque Francisco Biá, na cidade de Prata, no Cariri paraibano, onde o evento aconteceu, segundo a Polícia Civil da Paraíba (PCPB).

Em nota, a corporação afirmou que recebeu informações de que a jovem participava do evento quando saiu montada a cavalo e se afastou do local. Alguns minutos depois, o animal retornou sozinho.

“A jovem foi socorrida e encaminhada ao hospital do município, mas já chegou à unidade de saúde sem vida”, diz parte da nota.

Ainda conforme a polícia paraibana, foram requisitadas perícias no corpo da vítima para entender as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) de Campina Grande para realização do exame cadavérico.

“As diligências necessárias para esclarecer as circunstâncias do ocorrido”, finalizou a corporação.



O Parque publicou uma nota de pesar em sua redes socias, sobre o acidente. "O Parque Francisco Biá manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jovem que participava da 5ª Vaquejada e que, durante um passeio a cavalo pelas proximidades do evento, sofreu um acidente fatal. Lamentamos profundamente essa partida tão inesperada e expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus conforte os corações enlutados. Descanse em paz."

Transferência

Um outro acidente de cavalo, na Mata Sul de Pernambuco, deixou uma mulher de 39 anos ferida. Ela teve traumatismo craniano após cair de um cavalo, durante uma cavalgada. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi resgatada de helicóptero, neste domingo (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife.

A vítima estava em uma unidade de saúde de Catende, na Mata Sul de Pernambuco, e foi transferida para receber atendimento especializado no Hospiotal da Restauração, no Recife.

Por volta das 13h, a equipe aeromédica foi acionada pela central de regulação do SAMU para realizar o resgate aeromédico.

Após ser estabilizada, a mulher foi embarcada na aeronave e em cerca de 30 minutos chegou ao Campo do Derby, no Recife, um percurso que levaria cerca de 2h20 por via terrestre. Em seguida, a paciente foi transportada na ambulância do SAMU para o Hospital da Restauração.