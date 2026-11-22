Saiba quem são as quatro vítimas fatais do acidente em Ipojuca, no Litoral Sul
Colisão com árvore deixou apenas uma sobrevivente
Publicado: 22/11/2026 às 16:27
Acidente ocorreu nas proximidades de Porto de Galinhas, em Ipojuca (Reprodução/Redes Sociais)
Na madrugada deste domingo (22), um acidente de trânsito na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, deixou quatro pessoas mortas e uma ferida após a colisão do veículo com uma árvore.
Dentro do carro, que era um Toyota SW4 preto, estavam Beatriz Acioli, David Mello, Fernanda Eloi, Shelda Machado e Natália Lins.
A batida aconteceu no trecho entre as praias de Porto de Galinhas e Serrambi, quando o grupo voltava de uma festa.
Única sobrevivente, Natália Lins Peixoto Recco recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhada para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e apresenta quadro de saúde estável.
Veja o perfil das vítimas
Beatriz Acioli
Beatriz de Melo Acioli era alagoana, médica residente e atuava como clínica médica na Rede D'Or. A vítima não teve idade divulgada.
David Mello
O empresário David do Nascimento Mello, também alagoano, era natural do município de Atalaia. Ele tinha 27 anos e dirigia o veículo no momento do acidente.
Fernanda Eloi
Fernanda Eloi era pernambucana e atuava como modelo. Nascida em Gravatá, no Agreste do Estado, ela tinha 31 anos.
Shelda Machado
Também pernambucana, a dentista Ingrid Shelda Santos Machado residia em Bezerros, no Agreste. O acidente aconteceu na véspera do seu aniversário de 26 anos.