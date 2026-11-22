Colisão com árvore deixou apenas uma sobrevivente

Acidente ocorreu nas proximidades de Porto de Galinhas, em Ipojuca (Reprodução/Redes Sociais)

Na madrugada deste domingo (22), um acidente de trânsito na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, deixou quatro pessoas mortas e uma ferida após a colisão do veículo com uma árvore.

Dentro do carro, que era um Toyota SW4 preto, estavam Beatriz Acioli, David Mello, Fernanda Eloi, Shelda Machado e Natália Lins.

A batida aconteceu no trecho entre as praias de Porto de Galinhas e Serrambi, quando o grupo voltava de uma festa.



Única sobrevivente, Natália Lins Peixoto Recco recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhada para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e apresenta quadro de saúde estável.

Veja o perfil das vítimas

Beatriz Acioli

Beatriz Acioli foi uma das vítimas fatais do acidente. (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Beatriz de Melo Acioli era alagoana, médica residente e atuava como clínica médica na Rede D'Or. A vítima não teve idade divulgada.

David Mello

David Mello tinha 27 anos e foi mais uma vítima do acidente (crédito: Foto: Reprodução/Instagram )

O empresário David do Nascimento Mello, também alagoano, era natural do município de Atalaia. Ele tinha 27 anos e dirigia o veículo no momento do acidente.

Fernanda Eloi

Fernanda Eloi, de 31 anos, foi uma das vítimas fatais do acidente. (crédito: Foto: Reprodução/Instagram )

Fernanda Eloi era pernambucana e atuava como modelo. Nascida em Gravatá, no Agreste do Estado, ela tinha 31 anos.



Shelda Machado

Shelda Machado tinha 25 anos e faleceu na véspera de seu aniversário de 26. (crédito: Foto: Reprodução/Instagram )

Também pernambucana, a dentista Ingrid Shelda Santos Machado residia em Bezerros, no Agreste. O acidente aconteceu na véspera do seu aniversário de 26 anos.