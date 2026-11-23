Nathalia Lins Peixoto Recco é natural de Maceió (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Hospital Esperança Recife, localizado na Ilha do Leite, área central do Recife, divulgou o primeiro boletim médico de Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos. Ela é a única sobrevivente do acidente que vitimou quatro pessoas na madrugada deste domingo (22), na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com a unidade de saúde, ela deu entrada no Hospital, na noite do domingo (22), com quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas. “Apresenta (Natália), nesse momento, quadro clínico estável e com previsão de realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos e torácicos para correção das fraturas. Sem previsão de alta”.



Natália estava dentro do automóvel Toyota SW4 preto em que as vítimas estavam. Segundo informações preliminares, ela era a única que estava usando cinto de segurança. O carro teria saído da pista e colidido contra uma árvore nas proximidades no trecho da via que liga Porto de Galinhas e Serrambi.

Quatro pessoas morreram. As vítimas fatais são os alagoanos Beatriz Acioli e David Melo e as pernambucanas, Shelda Macedo e Fernanda Eloi.

